Главбух из сельхоза: Раритетное фото пьяных Пугачевой и Киркорова покоряет интернет

«Пугачева тут в ноль», - предупреждает автор заметки. «А Филя, как Фрик», - тут же парировали комментаторы.

Раритетное фото пьяных Пугачевой и Киркорова случайно попало в интернет и теперь покоряет Всемирную паутину. Подобная фотография, когда король вечеринки тот, кто с фотоаппаратом, в закромах есть у каждого совершеннолетнего пользователя – но одно дело, когда это снимок Петра Ивановича Сидорова, и совершенно другое, когда «в народ» утекает «компромат» на короля и королеву российского шоубиза. Подписчики ухватились за возможность обсудить своих кумиров.

«Отжигает Алла Борисовна, но, по-моему, сейчас она выгладит моложе, чем тогда», - заявил один из созерцателей. «Тут еще на человека похожа, а не на резиновую куклу, и ничто человеческое ей не чуждо», - возразил другой комментатор. «Пугачева – это переходящее красное знамя. Побыл ее мужем, и звезда. Скольких через постель она на сцену выперла? Я со счета сбился», - ехидно просветил собеседников еще один фолловер. «Да, Алла – это высота, которую надо взять, и берут же», - согласился с ним очередной оратор. «Примадонна тут, как главбух из сельхоза, которая натырила казенных денег и свалила с новым любовником», - поделился напоследок своими впечатлениями пользователь с ником «Дмитрий Комахин».

Были и положительные отзывы. В них Пугачеву называли естественной и озорной, а Киркорова «чистюлей». Правда попеняли, что такую талантливую певицу он променял на «пустышку» по имени Ольга Бузова.

Дарья Светозарова