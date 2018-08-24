Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

Сюжеты:

Бородина заткнула рот Бузовой в эфире ТНТ Лолита: Я поняла, что впустую потратила жизнь на образование Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон 51-летний Венсан Кассель окольцевал 21-летнюю модель «Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова»
| | Главбух из сельхоза: Раритетное фото пьяных Пугачевой и Киркорова покоряет интернет

Главбух из сельхоза: Раритетное фото пьяных Пугачевой и Киркорова покоряет интернет

Сегодня, 18:23

«Пугачева тут в ноль», - предупреждает автор заметки. «А Филя, как Фрик», - тут же парировали комментаторы.

 

Раритетное фото пьяных Пугачевой и Киркорова случайно попало в интернет и теперь покоряет Всемирную паутину. Подобная фотография, когда король вечеринки тот, кто с фотоаппаратом, в закромах есть у каждого совершеннолетнего пользователя – но одно дело, когда это снимок Петра Ивановича Сидорова, и совершенно другое, когда «в народ» утекает «компромат» на короля и королеву российского шоубиза. Подписчики ухватились за возможность обсудить своих кумиров.

 

«Отжигает Алла Борисовна, но, по-моему, сейчас она выгладит моложе, чем тогда», - заявил один из созерцателей. «Тут еще на человека похожа, а не на резиновую куклу, и ничто человеческое ей не чуждо», - возразил другой комментатор. «Пугачева – это переходящее красное знамя. Побыл ее мужем, и звезда. Скольких через постель она на сцену выперла? Я со счета сбился», - ехидно просветил собеседников еще один фолловер. «Да, Алла – это высота, которую надо взять, и берут же», - согласился с ним очередной оратор. «Примадонна тут, как главбух из сельхоза, которая натырила казенных денег и свалила с новым любовником», - поделился напоследок своими впечатлениями пользователь с ником «Дмитрий Комахин».

Были и положительные отзывы. В них Пугачеву называли естественной и озорной, а Киркорова «чистюлей». Правда попеняли, что такую талантливую певицу он променял на «пустышку» по имени Ольга Бузова.


Дарья Светозарова
Новости по теме
Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду
Пугачева потребовала Киркорова вернуть ее одежду

Фото Филиппа Киркорова в одежде Пугачевой произвело фурор на просторах Интернета.

«Лучше Бузовой»: Голливудская улыбка Пугачевой восхитила поклонников
«Лучше Бузовой»: Голливудская улыбка Пугачевой восхитила поклонников

 В сравнении Примадонны российской эстрады и популярной певицы Ольги Бузовой однозначное преимущество достанется Алле Пугачевой, решили фанаты. Ранее…

Фанатов растрогали архивные снимки со свадьбы Киркорова и Пугачевой
Фанатов растрогали архивные снимки со свадьбы Киркорова и Пугачевой

В сети микроблогов Instagram были опубликованы раритетные фотографии, на которых запечатлён процесс бракосочетания Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Фанаты…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости