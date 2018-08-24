Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Мнения

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова» «Никогда не забуду»: Рита Дакота рассказала о неприятном воспоминании медового месяца «Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон»
| | Кто кому продался? В сети критикуют Шнурова и дисс Слепакова

Кто кому продался? В сети критикуют Шнурова и дисс Слепакова

Сегодня, 17:46

Ранее появившийся дисс на песню «Ленинграда» - «Не хочу быть москвичем» - тоже поддался резкой критике интернет-сообщества.

Пользователи считают, что данная ответка от Слепакова одиозному Шнурову больше похожа на «заказуху» для мера Сергея Собянина, потому как вместо того, чтобы петь про то, что лидер «Ленинграда» предал идеалы рок-н-ролла и продался, юморист постоянно упоминает строящиеся парки и ремонтируемые дороги, тем самым нахваливая действия градоначальника.

«Классная реклама Собянина, а я думал будет реальный дисс», «В конце такой поцелуй. Прям для Собянина приберег», «У меня вообще такое ощущение, что оба видео проплачены действующей мэрией Москвы, чтобы создать скандал», «Не могу понять, кто кому продался?» - писали возмущенные действиями артистов пользователи.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Сергей Шнуров опубликовал видеоклип под названием «Не хочу быть москвичем», которое оскорбило многих жителей столицы. В нем «Ленинград» говорит, что в столице якобы «нет никакой культуры» и вся она в Санкт-Петербурге. Сегодня «ответку» на это разместил запись, в которой раскритиковал Шнурова и прошелся по всем его прегрешениям последних лет.


Николай Офицеров
Новости по теме
Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву
Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву

 Лидер группы «Ленинград» ранее разместил на просторах YouTube композицию «Не хочу быть москвичем», в котором высмеивал отсутствие культуры в российской…

Герберт Дисс стал новым главой Volkswagen Group
Герберт Дисс стал новым главой Volkswagen Group

Представители немецкого автоконцерна Volkswagen Group, сообщили, что новым руководителем назначен Герберт Дисс. Несмотря на то, что по контракту Маттиас Мюллер…

Сподвижник Собянина рассказал о подготовке к выборам
Сподвижник Собянина рассказал о подготовке к выборам

 Действующий мэр готовится к кампании, намеченной на сентябрь. Его представители поведали, что стратегия градоначальника в мероприятии сложная в связи с…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости