Кто кому продался? В сети критикуют Шнурова и дисс Слепакова

Ранее появившийся дисс на песню «Ленинграда» - «Не хочу быть москвичем» - тоже поддался резкой критике интернет-сообщества.

Пользователи считают, что данная ответка от Слепакова одиозному Шнурову больше похожа на «заказуху» для мера Сергея Собянина, потому как вместо того, чтобы петь про то, что лидер «Ленинграда» предал идеалы рок-н-ролла и продался, юморист постоянно упоминает строящиеся парки и ремонтируемые дороги, тем самым нахваливая действия градоначальника.

По теме: Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Лидер группы «Ленинград» ранее разместил на просторах YouTube композицию «Не хочу быть москвичем», в котором высмеивал отсутствие культуры в российской столице.

«Классная реклама Собянина, а я думал будет реальный дисс», «В конце такой поцелуй. Прям для Собянина приберег», «У меня вообще такое ощущение, что оба видео проплачены действующей мэрией Москвы, чтобы создать скандал», «Не могу понять, кто кому продался?» - писали возмущенные действиями артистов пользователи.

Стоит напомнить, что несколько дней назад Сергей Шнуров опубликовал видеоклип под названием «Не хочу быть москвичем», которое оскорбило многих жителей столицы. В нем «Ленинград» говорит, что в столице якобы «нет никакой культуры» и вся она в Санкт-Петербурге. Сегодня «ответку» на это разместил запись, в которой раскритиковал Шнурова и прошелся по всем его прегрешениям последних лет.

Николай Офицеров