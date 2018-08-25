Юлии Началовой потребовалась срочная ампутация груди

Силиконовые имплантаты спровоцировали заражение крови и подагру, рассказали врачи.

Недавно стало известно, что у Юлии Началовой есть такое заболевание суставов как подагра, от которой певица страдала несколько лет подряд. Все это время никто не мог понять, на почве чего могло развиться это заболевание, но в итоге причину нашли – виновата силиконовая грудь. Именно имплантаты спровоцировали заражение крови и подагру. В итоге артистке потребовалась срочная ампутация груди. Медики рассказывают, что теперь у Началовой могут на всю жизнь остаться на молочных железах шрамы, рубцы, провисание кожи в определенных местах, а также асимметричность и неоднородное растяжение.

За чрезмерное увлечение пластической хирургией Началову давно осуждают даже ее фанаты. Певица на днях опубликовала свой детский снимок, и некоторые поклонники ужаснулись: «Как могла милая девочка так испортить себя пластикой?» Часть пользователей уверена, что если бы певица не злоупотребляла пластическими операциями, то была бы куда красивее. Остальные пользователи ничего ужасного в изменении себя не видят, считая, что Началова как была красивой, так и осталась.