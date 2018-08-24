Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву

Лидер группы «Ленинград» ранее разместил на просторах YouTube композицию «Не хочу быть москвичем», в котором высмеивал отсутствие культуры в российской столице.

По всей видимости, Слепакова, как жителя Москвы это задело за живое и он в максимальных красках решил записать дисс уже на Шнурова. В «ответке» он прошелся по всем прегрешениям рокера за последние годы. В первую очередь он отметил, что при всей демонстративной нелюбви Шнурова к Москве, он по какой-то причине регулярно приезжает в столице на заработки «на любую халтуру».

Также Семен посоветовал лидеру «Ленинграда» побывать в Третьяковской галерее, чтобы узнать хотя-бы еще одно название музея, а не хвалится одним лишь Эрмитажем в Петербурге.

В комментариях на сторонних ресурсах сразу окрестили происходящую перепалку между двумя знаменитостями фразой из знаменитого вирусного ролика: «Это разборка питерская». Другие отметили, что очень странно, что коренному питерцу Сергею Шнурову ответ от Москвы записал вовсе не москвич, а уроженец Пятигорска.

На момент написания данной публикации видео Слепакова набрало почти 34 тысячи просмотров. Видео «Ленинграда» за шесть дней набрало более 5 миллионов просмотров.

Николай Офицеров