Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Младшая сестра умершей от рака певицы решила оставить Москву и вместе с супругом на три месяца переехать на берег Индийского океана, на Шри-Ланку.

Пара призналась, что арендовала себе недорогое жилье прямо на берегу океана, потому Наталья Фриске не стесняется постоянно показывать кадры со своего отдыха. Естественно, не обошлось без фотографий в купальнике. Поклонники, однако достаточно резко отреагировали на снимки, заявив, что они некрасивые, потому Наталья стала жертвой хейтеров, которые начали ее травить в комментариях под фото.

«Вывалила пузяо погреть!», «Складки ужасные, хоть бы в порядок себя привела перед отдыхом», «Когда так отъестся успела?», - писали злопыхатели.

Поклонники младшей Фриске советуют ей не обращать внимания на мнение подобных пользователей, ведь они всегда найдут способ упрекнуть знаменитого человека в чем-либо.

Правды ради следует отметить, что злопыхатели, конечно, выражаются весьма грубо, но от правды недалеки. Судя по сторис, публикуемых Натальей, она частит по различным местным ресторанчикам, в которых в шумной компании супруга и общих друзей не отказывает себе ни в чем и постоянно нахваливает местную кухню.

Николай Офицеров