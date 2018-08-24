В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Блогер сделал песню в стиле «Кино» к годовщине кончины Виктора Цоя Это разборка питерская: Слепаков записал дисс на Шнурова после обидной песни про Москву Мусульманку заставили раздеться, чтобы доказать отсутствие взрывчатки в белье Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова» «Никогда не забуду»: Рита Дакота рассказала о неприятном воспоминании медового месяца «Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон»
| | Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

Сегодня, 16:43

Младшая сестра умершей от рака певицы решила оставить Москву и вместе с супругом на три месяца переехать на берег Индийского океана, на Шри-Ланку.

 

Пара призналась, что арендовала себе недорогое жилье прямо на берегу океана, потому Наталья Фриске не стесняется постоянно показывать кадры со своего отдыха. Естественно, не обошлось без фотографий в купальнике. Поклонники, однако достаточно резко отреагировали на снимки, заявив, что они некрасивые, потому Наталья стала жертвой хейтеров, которые начали ее травить в комментариях под фото.

«Вывалила пузяо погреть!», «Складки ужасные, хоть бы в порядок себя привела перед отдыхом», «Когда так отъестся успела?», - писали злопыхатели.

Поклонники младшей Фриске советуют ей не обращать внимания на мнение подобных пользователей, ведь они всегда найдут способ упрекнуть знаменитого человека в чем-либо.

 

Правды ради следует отметить, что злопыхатели, конечно, выражаются весьма грубо, но от правды недалеки. Судя по сторис, публикуемых Натальей, она частит по различным местным ресторанчикам, в которых в шумной компании супруга и общих друзей не отказывает себе ни в чем и постоянно нахваливает местную кухню.


Николай Офицеров
Новости по теме
Сестра Фриске готова провести прямой эфир из ее комнаты
Сестра Фриске готова провести прямой эфир из ее комнаты

 Наталья рассказала, каким образом можно продлить моменты жизни певицы, умершей три года назад.

Уже без шпагата: Волочкова вывалила декольте на песок
Уже без шпагата: Волочкова вывалила декольте на песок

За Instagram Анастасии Волочковой на данный момент крайне пристально следят ее подписчики. Все дело в том, что знаменитость прибыла на отдых, потому от нее…

Наталья Фриске: Шепелев испытывал зависть к Жанне
Наталья Фриске: Шепелев испытывал зависть к Жанне

Ведущий Дмитрий Шепелев завидовал своей покойной супруге Жанне Фриске. Такое мнение выразила сестра усопшей Наталья.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости