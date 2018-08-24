«Никогда не забуду»: Рита Дакота рассказала о неприятном воспоминании медового месяца

Поклонники Риты Дакоты и Влада Соколовского продолжают наблюдать за разводом одной из красивейших пар шоу-бизнеса в то время, как певица делится неприятными воспоминаниями.

Несколько свободных дней Рита Дакота решила провести вдали от городской суеты и отправилась поближе к горам. Посреди скалистой местности девушка хотела уделить внимание душевному спокойствию и физической форме, однако попала в неприятную ситуацию. Следящая за фигурой Рита Дакота отведала инжир не первой свежести и потеряла два килограмма, отравившись сухофруктом.

Благо, в сумочке певицы всегда есть проверенное средство, с которым она познакомилась после ужина тараканами на Бали. Девушка поражена издевательствами Вселенной, которая часто портит заграничный отдых. Даже медовый месяц девушки прошёл с расстройством желудка после посещения индийской забегаловки, как рассказала Дакота.

Но неприятное воспоминание, о котором она никогда не сможет забыть, не помешало девушке сохранить хорошее впечатление от посещения экзотических мест. В скором времени певица собирается отправиться в Индию с дочерью.

Елизавета Трюфель