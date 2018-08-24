«Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве

Многие считают, что беременность телеведущей – настоящий фейк. Пользователи предполагают, что ребенка Кудрявцевой родила суррогатная мать.

На днях телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Поклонники звезды до сих пор не верят тому, что Лера рожала сама. Фолловеры в подтверждение домыслов отмечают, что в 47-летнем возрасте трудно выносить и родить здорового ребенка. Кроме того, ведущая после родов выглядит подозрительно безупречно, что тоже насторожило фанатов.

Сегодня в в Instagram-аккаунте знаменитости появился долгожданный снимок с малышкой Марией. На фото Лера держит дочку на руках. «Сладкие попочки, вкусные щечки». – подписала умилительный кадр Кудрявцева. Кроме многочисленных поздравлений, в комментариях к посту прозвучали обвинения в суррогатном материнстве. Некоторые фолловеры подчеркнули, что ребенок выглядит довольно крупным, а фигура 47-летней Леры быстро «вернулась» в норму.

Кудрявцева не стала закрывать глаза на предположения пользователей и прокомментировала слухи о суррогатном материнстве. «Я родила сама!», - заявила ведущая, попросив фанатов «не искать иголку в стоге сена». «Смиритесь с этим. Как бы вам не хотелось услышать другое», - добавила Кудрявцева.

Мирослава Донцова