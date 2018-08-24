В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Навальный обвиняет Росгвардию в закупке дорогих продуктов «Звонили из 70-х, просили вернуть тачку»: Американцы высмеяли концепт электрокара «Калашникова» «Никогда не забуду»: Рита Дакота рассказала о неприятном воспоминании медового месяца «Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон» Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной
| | «Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве

«Я родила сама!»: Кудрявцева прокомментировала слухи о суррогатном материнстве

Сегодня, 15:19

Многие считают, что беременность телеведущей – настоящий фейк. Пользователи предполагают, что ребенка Кудрявцевой родила суррогатная мать.

 

На днях телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Поклонники звезды до сих пор не верят тому, что Лера рожала сама. Фолловеры в подтверждение домыслов отмечают, что в 47-летнем возрасте трудно выносить и родить здорового ребенка. Кроме того, ведущая после родов выглядит подозрительно безупречно, что тоже насторожило фанатов.

Сегодня в в Instagram-аккаунте знаменитости появился долгожданный снимок с малышкой Марией. На фото Лера держит дочку на руках. «Сладкие попочки, вкусные щечки». – подписала умилительный кадр Кудрявцева. Кроме многочисленных поздравлений, в комментариях к посту прозвучали обвинения в суррогатном материнстве. Некоторые фолловеры подчеркнули, что ребенок выглядит довольно крупным, а фигура 47-летней Леры быстро «вернулась» в норму.

Кудрявцева не стала закрывать глаза на предположения пользователей и прокомментировала слухи о суррогатном материнстве. «Я родила сама!», - заявила ведущая, попросив фанатов «не искать иголку в стоге сена». «Смиритесь с этим. Как бы вам не хотелось услышать другое», - добавила Кудрявцева.


Мирослава Донцова
Новости по теме
В Сети набирает обороты разговор о тайных родах Леры Кудрявцевой
В Сети набирает обороты разговор о тайных родах Леры Кудрявцевой

 Поклонники знаменитости уверены, что она уже произвела на свет ребенка.

Лера Кудрявцева призналась, как назвала дочь
Лера Кудрявцева призналась, как назвала дочь

 13 августа 47-летняя звезда родила малышку. Ведущая не стала годами скрывать ребенка и даже сразу раскрыла имя новорожденной.

Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности
Лера Кудрявцева значительно постарела после изменения внешности

Российская ведущая Лера Кудрявцева решила изменить свою внешность, но результаты многим не понравились. Фанаты считают теперь знаменитость постаревшей. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости