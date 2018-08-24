Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | «На алкашечку припухшую похожа»: Смеющаяся Бузова напугала фанатов «монгольским лицом»

«На алкашечку припухшую похожа»: Смеющаяся Бузова напугала фанатов «монгольским лицом»

Сегодня, 22:40

Появившееся в Сети фото с телеведущей «Дома-2» насмешило пользователей.

  

В соцсетях появился снимок, на котором Ольга Бузова запечатлена крупным планом во время смеха. Смеющаяся певица напугала фанатов. Поклонники сравнили артистку с монголкой и кровожадным демоном из фильма «Джиперс Криперс». Опухшее лицо артистки пользователи сравнили с лицом злоупотребляющей спиртными напитками женщины. Некоторые и вовсе не увидели на фото женщину, отметив, что это мужик. «Монголо-татарское иго явилось!!», ««На алкашечку припухшую похожа», «Монгольская морда», «Глаза с каждым днём все уже и уже», «Ну это ж реально мужик», - пишут фанаты, удивленные монгольским лицом Бузовой.

 

Телеведущую «Дома-2» неоднократно критиковали из-за чрезмерных инъекций красоты, от которых она стала похожей на «монгольского мальчика». Однажды певицу и вовсе оскорбили, назвав «монгольским трансом», которого даже макияж не спасет. Пользователи посоветовали Ольге не издеваться над своим лицом, чтобы впоследствии полностью не превратиться в «безобразие».


Мирослава Донцова
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