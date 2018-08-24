Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова родила и показала стройную фигуру

В шелковом платье, надетом задом наперед, певица засветила пышную грудь.

В марте 2018 года Миша Романова приняла решение уйти из «ВИА Гры» из-за собственной беременности. Фанаты в соцсетях долго ждали от звезды весточки, ведь звезда совсем перестала публиковать фото в последнее время. Но вот, Романова родила и показала поклонниками стройную фигуру на двух новых фото. Подписала певица пост так: «Люблю носить платья задом наперед».

Экс-солистка популярной группы не спешит рассказывать подробности своей личной жизни. Например, на протяжении всего срока беременности девушка не делилась с общественностью подробностями своего «интересного положения» и, конечно, не раскрыла ни пол ребенка, ни имя его отца.

Однако поклонники уверены, что избранником звезды стал певец Макс Барских. Дело в том, что певица в своих социальных сетях пристально следит за его творчеством, и часто восхищается его песнями. Известно, что в свое время они вместе уехали из Херсона в Киев.