В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон» Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде
| | Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова родила и показала стройную фигуру

Экс-солистка «ВИА Гры» Миша Романова родила и показала стройную фигуру

Сегодня, 14:36

В шелковом платье, надетом задом наперед, певица засветила пышную грудь.

В марте 2018 года Миша Романова приняла решение уйти из «ВИА Гры» из-за собственной беременности. Фанаты в соцсетях долго ждали от звезды весточки, ведь звезда совсем перестала публиковать фото в последнее время. Но вот, Романова родила и показала поклонниками стройную фигуру на двух новых фото. Подписала певица пост так: «Люблю носить платья задом наперед».

Экс-солистка популярной группы не спешит рассказывать подробности своей личной жизни. Например, на протяжении всего срока беременности девушка не делилась с общественностью подробностями своего «интересного положения» и, конечно, не раскрыла ни пол ребенка, ни имя его отца.

Однако поклонники уверены, что избранником звезды стал певец Макс Барских. Дело в том, что певица в своих социальных сетях пристально следит за его творчеством, и часто восхищается его песнями. Известно, что в свое время они вместе уехали из Херсона в Киев.


Новости по теме
Ирина Салтыкова показала свою пышную грудь на море
Ирина Салтыкова показала свою пышную грудь на море

 Внешности певицы могут позавидовать даже юные девушки. Несмотря на годы, эстрадная звезда сохранила привлекательную и стройную фигуру.

Молодая жена олигарха Доронина опубликовала эротические фото в бикини
Молодая жена олигарха Доронина опубликовала эротические фото в бикини

 Кристина Романова показала эротические фотографии, сделанные на пляже. Помимо этого, фотограф запечатлел ее в душевой кабинке.

Солистка «Непары» мучает себя строгими диетами после родов
Солистка «Непары» мучает себя строгими диетами после родов

Солистка группы «Непара» Виктория Талышинская сидит на строгих диетах и занимается спортом, чтобы вернуть стройную форму после родов. Во время одного из…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости