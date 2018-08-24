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| | Киркоров, Шнуров, Бузова и Шурыгина: Эксперт рассказал, как деградирует культура в России

Киркоров, Шнуров, Бузова и Шурыгина: Эксперт рассказал, как деградирует культура в России

Сегодня, 14:37

Так уж произошло, что именно указанные люди являются главными звездами страны, однако насколько негативный эффект это имеет на общество можно только догадываться.

 

Все дело в том, что положительного «месседжа» от них практически не исходит. Взять того же Шнурова. Он по сути всю свою музыкальную карьеру пропагандировал главные для себя заветы: «Секс, наркотики и рок-н-ролл», только добавлял ко всему этому алкоголь. Естественно, у «Ленинграда» разношерстная аудитория, но в последнее время она все более молодеет, чему способствуют яркие клипы, полные мата и непристойностей. Посмотрев подобное видео, молодой человек или девушка вполне может взять себе за основу жизненное кредо «Шнура», что, в конечном итоге, отражается на всем обществе в целом.

 

Если говорить о том, как деградирует культура в России, то сразу следует вспоминать главную звезду последних пары лет, а именно Ольгу Бузову. Она смогла показать, как из ведущей «второго толка» можно превратиться в самую востребованную певицу современной России. Изначально, всем казалось, что с абсолютно «никакими» вокальными данными добиться этого невозможно, но Бузова своим примером показала, что, если к этому прибавить вульгарное поведение на сцене и вне ее и практически полное отсутствие одежды – все становится возможным.

 

Филипп Киркоров и вовсе смог реанимировать свою карьеру всего лишь одним хитом. Речь о «Цвет настроения синий». Но чего же особенного было в нем показано? Если говорить откровенно, то Филипп Бедросович попросту применил формулу молодежных исполнителей: яркие цвета, куча обнаженной натуры и провокационное содержание (чего стоит только сцена с матами, в которой роль исполнил Иван Ургант). Результат всем известен – долгое время клип находился в трендах YouTube и поднял стоимость Киркорова как артиста на абсолютно новый уровень.

 

Диана Шурыгина, хоть и отошла по сравнению с указанными знаменитостями на второй план, но все же в прошлом году была самым обсуждаемым человеком в Рунете. А все из-за чего? Беспорядочные половые связи, алкоголь и наркотики. Нужны ли тут еще комментарии? Как итог можно лишь сказать, что российская культура переживает сейчас не самый простой этап, обрастая свойственными исключительно ей чертами. Можно лишь надеяться, что перерастет она в нечто большее, чем представляет собой сейчас.


Николай Офицеров
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