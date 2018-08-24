В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон» Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде
| | Иван Краско заявил, что счастлив вместе с молодой супругой на фоне слухов о разводе

Иван Краско заявил, что счастлив вместе с молодой супругой на фоне слухов о разводе

Сегодня, 14:02

Подобное сообщение для многих поклонников стало полнейшей неожиданностью, потому как все уже приняли то, что Наталья Шевель теперь свободная девушка.

 

27-летняя молодая супруга Ивана Краско накануне выставляла на просторах сети снимки, в которых показывала свой отдых в Испании. В комментариях все поздравляли ее с возобновлением «свободной» жизни и уверяли, что все будет хорошо. Сама Наталья никак не комментировала эти заявления, лишь отмечая, что она счастлива.

Все дело в том, что сам Краско, снова заявляющий, что счастлив вместе с девушкой, буквально недавно говорил обратное. По его словам, он вместе с Шевель не живет уже порядка нескольких месяцев, потому как девушка отправилась в путешествие. Она звонит лишь изредка, чтобы узнать, как дела у ее возлюбленного.

По словам самого актера, все дело медленно, но верно шло к разводу, потому как Наталья отказывалась от едва ли не главного для Краско – иметь от него детей. На волне этого стали появляться более чем правдоподобные слухи о том, что народный артист намерен вернуться к своей бывшей возлюбленной, с которой они вместе растят двух сыновей.

В последнем интервью Краско будто подменили. Заговорил он совершенно иначе, выразив едва ли не возмущение относительно слухов о расставании с Шевель. Он утверждает, что счастлив в союзе с девушкой, а все, кто говорит обратное, пытаются сделать «сенсацию» из ничего. Он, правда, добавил, что, если Наталья захочет уйти от него путем разрыва брака, он не намерен препятствовать.


Николай Офицеров
Новости по теме
Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей
Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей

Нынешняя благоверная Ивана Краско Наталья Шевель поведала, почему ревнует супруга. Дело в том, что последний Новый год она провела без супруга, так как Иван…

Молодая жена бросила Ивана Краско ради другого мужчины
Молодая жена бросила Ивана Краско ради другого мужчины

Экс-жена Ивана Краско Наталья Вяль поделилась интересной информацией о семейной жизни с актером. Наталья рассказала, что бросила его ради другого мужчины.…

Иван Краско до сих пор не познакомился с тещей
Иван Краско до сих пор не познакомился с тещей

84-летний Иван Иванович Краско, муж 24-летней Натальи Шевель, до сих пор лично не познакомился с тещей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости