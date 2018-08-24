Иван Краско заявил, что счастлив вместе с молодой супругой на фоне слухов о разводе

Подобное сообщение для многих поклонников стало полнейшей неожиданностью, потому как все уже приняли то, что Наталья Шевель теперь свободная девушка.

27-летняя молодая супруга Ивана Краско накануне выставляла на просторах сети снимки, в которых показывала свой отдых в Испании. В комментариях все поздравляли ее с возобновлением «свободной» жизни и уверяли, что все будет хорошо. Сама Наталья никак не комментировала эти заявления, лишь отмечая, что она счастлива.

Все дело в том, что сам Краско, снова заявляющий, что счастлив вместе с девушкой, буквально недавно говорил обратное. По его словам, он вместе с Шевель не живет уже порядка нескольких месяцев, потому как девушка отправилась в путешествие. Она звонит лишь изредка, чтобы узнать, как дела у ее возлюбленного.

По словам самого актера, все дело медленно, но верно шло к разводу, потому как Наталья отказывалась от едва ли не главного для Краско – иметь от него детей. На волне этого стали появляться более чем правдоподобные слухи о том, что народный артист намерен вернуться к своей бывшей возлюбленной, с которой они вместе растят двух сыновей.

В последнем интервью Краско будто подменили. Заговорил он совершенно иначе, выразив едва ли не возмущение относительно слухов о расставании с Шевель. Он утверждает, что счастлив в союзе с девушкой, а все, кто говорит обратное, пытаются сделать «сенсацию» из ничего. Он, правда, добавил, что, если Наталья захочет уйти от него путем разрыва брака, он не намерен препятствовать.

Николай Офицеров