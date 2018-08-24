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| | Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон

Жена футболиста Павла Погребняка контролирует его телефон

Сегодня, 13:30

Наподающий Тосно Павел Погребняк находится под постоянным контролем жены.

 

Супруга спортсмена имеет доступ к его телефону круглые сутки, оправдывая это тем, что очень за него беспокоится. Сам Павел больших препонов этому не строит, но в ответ тоже присматривает за Марией, и строго следит, чтобы с посиделок с подругами она возвращалась домой вовремя. «Если опоздает, отравлю ее на трансфер», - шутит Погребняк.

Погребняк встретил свою любовь еще в школе, а сейчас счастливая молодая чета воспитывают троих сыновей. Мария, сама, без помощи нянь управляется со своим мальчиками, которые, как и отец, добиваются высоких результатов и в учебе и в спорте, а между домашними делами Мария успевает побыть прекрасной моделью.


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