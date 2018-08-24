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| | Изнасилования, песни и любовники: Сколько Диана Шурыгина будет оставаться на хайпе

Изнасилования, песни и любовники: Сколько Диана Шурыгина будет оставаться на хайпе

Сегодня, 13:20

Дать однозначный ответ на этот вопрос крайне непросто, ведь все зависит не только от самой уроженки Ульяновска.

 

Несмотря на то, что все узнали об истории Дианы Шурыгиной еще в прошлом году, девушка до сих пор «всплывает» в различных новостных сюжетах. С недавних пор ее начали обвинять в тусовках в компании других мужчин, несмотря на то, что она вышла замуж (во что также не верил абсолютно никто).

Зависит то, сколько будет Диана Шурыгина оставаться на хайп-волне, хоть и близко не такой мощной, как после того, как Россия узнала ее историю, от нескольких факторов. В первую очередь, это загруженность инфоповодами населения. Если таковых будет недостаточно и Диана вновь сделает или скажет что-нибудь эдакое, то однозначно у нее удастся вновь выстрелить.

Также нередко говорилось о том, что есть фактор «Первого канала», которому Шурыгина и обязана своей славой, а также найденным там супругом. Если продюсерам тамошних телешоу станет совершенно неинтересна Шурыгина, то и поддерживать ее популярность не будет никто.

Третий и, наверное, самый главный фактор – это сама Диана. Девушка рассказывала, что планирует записывать песни, а после успеха Ольги Бузовой уже редко кто сомневается в том, что звезды могут появляться буквально из ниоткуда.

Диане, если у нее «выстрелит» карьера певицы не понадобятся больше ни изнасилования, ни выдуманные любовники, ведь все заработает само по себе. Остается лишь скрестить пальцы и надеяться на то, что после этого никто не отправится в тюрьму.


Николай Офицеров
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