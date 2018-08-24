Изнасилования, песни и любовники: Сколько Диана Шурыгина будет оставаться на хайпе

Дать однозначный ответ на этот вопрос крайне непросто, ведь все зависит не только от самой уроженки Ульяновска.

Несмотря на то, что все узнали об истории Дианы Шурыгиной еще в прошлом году, девушка до сих пор «всплывает» в различных новостных сюжетах. С недавних пор ее начали обвинять в тусовках в компании других мужчин, несмотря на то, что она вышла замуж (во что также не верил абсолютно никто).

Зависит то, сколько будет Диана Шурыгина оставаться на хайп-волне, хоть и близко не такой мощной, как после того, как Россия узнала ее историю, от нескольких факторов. В первую очередь, это загруженность инфоповодами населения. Если таковых будет недостаточно и Диана вновь сделает или скажет что-нибудь эдакое, то однозначно у нее удастся вновь выстрелить.

Также нередко говорилось о том, что есть фактор «Первого канала», которому Шурыгина и обязана своей славой, а также найденным там супругом. Если продюсерам тамошних телешоу станет совершенно неинтересна Шурыгина, то и поддерживать ее популярность не будет никто.

Третий и, наверное, самый главный фактор – это сама Диана. Девушка рассказывала, что планирует записывать песни, а после успеха Ольги Бузовой уже редко кто сомневается в том, что звезды могут появляться буквально из ниоткуда.

Диане, если у нее «выстрелит» карьера певицы не понадобятся больше ни изнасилования, ни выдуманные любовники, ведь все заработает само по себе. Остается лишь скрестить пальцы и надеяться на то, что после этого никто не отправится в тюрьму.

Николай Офицеров