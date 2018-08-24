Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей

Певица пока никак не комментирует заявление о том, что она разводится с супругом – 39-летним турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Слухи со ссылкой на проверенные источники указывают на то, что наркозависимый муж Ани Лорак не планирует особо скрывать своего нового увлечения и уже съехался с любовницей Яной Беляевой в Киеве, в одном из наиболее престижных районов столицы Украины, где пара живет на съемной квартире.

Если говорить о самой Ани, то она сейчас обитает в России и готовится к тому, чтобы стать одной из наставниц шоу «Голос», где компанию ей составят Константин Меладзе, Баста и Сергей Шнуров.

Приближенные к Мурату источники утверждают, что Яна, однако, далеко не единственная девушка бизнесмена, и даже сейчас, когда разгорелся весь этот разрушительный скандал, он не усмиряет своих аппетитов и продолжает общаться «крайне близко» с несколькими девушками.

Также, помимо извечной слабости к женщинам Мурат имеет еще несколько уязвимостей. Одной из главных оказались запрещенные препараты, которые Налчаджиоглу потреблял каждый раз, когда приходил в ночной клуб или на светское мероприятие.

Все поклонники Ани Лорак продолжают с нетерпением ждать, когда же она даст комментарий относительно гулящего супруга и будущего их отношений. Ранее, однако, стало известно о том, что пара неизбежно разводится, причем, инициатором выступила сама певица.

Николай Офицеров