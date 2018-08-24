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| | Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой

Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой

Сегодня, 12:48

Дмитрий Нагиев, сам того не желая, привлёк к Юлии Барановской внимание со стороны пользователей Сети. Но телеведущая быстро нашла способ очаровать поклонников, практикующихся в остроумии.

На странице Юлии Барановской в Instagram появилась видеозапись, на которой она позирует в светлом наряде. Платье мягких тонов с глубоким вырезом буквально очаровало поклонников телеведущей. А пёстрый зонтик с изображением осенних листьев только дополнил образ Юлии, напомнив о том, что совсем скоро лето закончится. Нежный макияж добавил грации и мягкости девушке в ролике.

Поклонники сразу принялись нахваливать образ телеведущей, отмечая, что именно такие платья ей к лицу. «Изумительна, как осенний поцелуй», «Этот образ прямо весь ваш», - начали писать очарованные фанаты. Многим понравилось и то, какой макияж решила выбрать телеведущая. Поклонники принялись отмечать, что именно нежность и своеобразная «слабость» придаёт ей образ сильной женщины. Поклонники были настолько воодушевлены видеороликом, что даже и не вспомнили о «скачках на Галкине», которые были поводом для обсуждения ранее.


Соломон Эспи
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