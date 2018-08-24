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| | «Надо же мужчину найти»: Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой

«Надо же мужчину найти»: Ольга Бузова рассказала, когда планирует стать мамой

Сегодня, 12:56

32-летняя телеведущая и певица, как и все девушки, мечтает найти настоящего мужчину и родить ему ребенка.

 

Многие уверены, что семья – это не про Ольгу Бузова. На самом деле, артистка мечтает о семье и даже задумывается о продолжении рода. Во время одного из интервью девушка рассказала о своем участии в шоу «Замуж за Бузову», а также затронула тему своего будущего материнства. Бузова призналась, что два долгих года одиночества очень испугали ее. Певица боится остаться одной и мечтает найти человека, который по-настоящему полюбит ее. «Я хочу любить и быть любимой – именно этого мне не хватает», - заявила ведущая «Дома-2». Ради любви Ольга и создала шоу «Замуж за Бузову».

Артистка также рассказала, когда планирует стать мамой. Самое важное для Ольги – не только получать любовь, но и отдавать. Поэтому, только найдя настоящего и любящего мужчину, певица решиться стать мамой. «Надо же найти мужчину, чтобы сделать детей», - шутливо подчеркнула Ольга.

Шоу «Замуж за Бузову» стартует на канале ТНТ уже 26 августа. За сердце и руку Оли будут бороться 15 состоявшихся мужчин. Накануне премьеры любовного проекта создатели решили презентовать женихов Бузовой. Среди претендентов на руку одинокой певицы особенно выделились миллионер Евгений Назаров, шоумен Сергей Зеленский, интеллектуал с тремя высшими образованиями Денис Лебедев. Каждый из кандидатов в мужья артистки имеет сою «изюминку». Фанаты надеются, что Бузова найдет достойного и станет счастливой.


Мирослава Донцова
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