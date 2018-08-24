Противостояние Бородиной и Бузовой спровоцировало «гражданскую войну» в России

Поклонники ведущих разделились на два противоборствующих лагеря и каждый из них доказывает друг другу свою правоту.

«Столкнуть их лбами» захотели главы ТНТ, которые подумали, что именно там, наверняка, и скрываются высокие рейтинги для «Дома-2», ну и, конечно же, прирост популярности для каждой из ведущих. Проект носит весьма говорящее название «Бородина против Бузовой». Противостояние между Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой давно находилось в «холодной» фазе, но наконец они смогут перестать скрывать его и открыто выступить друг против друга.

Поклонники, конечно, восприняли все более серьезно, чем это есть на самом деле, а потому пользователи в сети отмечают, что это больше напоминает «гражданскую войну» по всей России, так как задействованы не только официальные аккаунты звезд, но все тематические паблики в социальных сетях.

Скандалы между Бузовой и Бородиной происходят уже сейчас. Буквально накануне вторая оскорбила поющую соведущую, попросив ее замолчать при других участниках «Дома-2». Касалось это ситуации между участниками шоу Настей Кочервей и Андреем Шабариным. Бородина убеждена, что пара не достойна жить на Поляне, а Бузова же придерживается обратного мнения, отмечая, что Настя готова терпеть и унижения, и побои ради большой любви.

В пример Бузова привела и саму Бородину, которая влюблялась не раз. Та ответила, что такое действительно было, но терпеть подобные унижения она точно не стала бы.

«Тогда я промолчу», - заявила Бузова. «Вот и промолчи!» - огрызнулась Бородина. Ольге лишь осталось молча проглотить обиду, затаив ее до следующей публичной перепалкой с новой соперницей.

Николай Офицеров