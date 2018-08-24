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| | Внезапная грудь: «Выросший» бюст Бузовой стал для фанатов приятной неожиданностью

Внезапная грудь: «Выросший» бюст Бузовой стал для фанатов приятной неожиданностью

Сегодня, 11:50

Накануне поющая ведущая разместила в своем микроблоге снимок, на котором позирует рядом с цветами, показывает стильный купальник и необычные очки, но что все это по сравнению с бюстом Ольги.

 

Все дело в том, что грудь Бузовой внезапно стала заметно больше. Ее довольно скромный бюст всегда был слабой стороной во внешности девушки и ей неоднократно советовали сделать увеличение, но она игнорировала все эти советы, считая, что подобным уничтожит свою изюминку.

«Выросший» бюст Ольги для фанатов, однако, стал приятной неожиданностью и в комментариях все стали обсуждать исключительно его. Многим показалось, что поющая ведущая увеличила его, обратившись к специалисту по пластической хирургии, а другие заявили, что ситуация намного более тривиальна, чем может показаться на первый взгляд.

Скорее всего, Ольга стала под таким ракурсом и свела руки ближе к груди, подняв ее и увеличив в объеме, потому на фото может показаться, что ее бюст вырос, как минимум, на размер.


Николай Офицеров
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