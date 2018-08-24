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| | «Ни одной целлюлитины»: 40-летняя звезда «Универа» восхитила подтянутым телом в купальнике

«Ни одной целлюлитины»: 40-летняя звезда «Универа» восхитила подтянутым телом в купальнике

Сегодня, 11:59

Актриса Валентина Рубцова не «превратилась» в силиконовую куклу, как многие звезды шоу-бизнеса. Героиня сериала «СашаТаня» утверждает, что тело, душа и таланты каждого человека уникальны.

 

40-летняя актриса Валентина Рубцова вновь восхитила фанатов стройным и подтянутым телом. На новом фото с отдыха звезда «Универа» продемонстрировала фигуру в купальнике. Снимок Рубцова сопроводила длинным постом, в котором призналась, что никогда не считала себя красивой: «Большие уши, маленький рост, тонкие губы». Артистка отметила, что она полюбила себя со всеми недостатками благодаря любимой работе и мудрым людям, окружающим ее. Валентина добавила, что все ее недостатки в итоге превратились в достоинства. Звезда сериала «СашаТаня» призвала фанатов любить себя и посылать «по тернистому пути» всех, кто насмелиться заявить, что они некрасивые. По мнению актрисы, все люди уникальны.

Поклонники восхитились стройностью Валентины Рубцовой. Фанаты поблагодарили артистку за то, что она сохранила свою естественность и стала пользоваться услугами пластических хирургов. «Как по мне в человеке должна быть изюминка, а это про вас!!», «С красотой в рай не уйдешь, главное душа, она у вас есть», «Валюша, вы прекрасны!!!! Большая умничка, такая фигурка прелесть!», ««Ни одной целлюлитины», «До сих пор с такой фигуркой как в 17 лет! Посмотрите: ни единой лишней жиринки и складочки», «Настоящая, натуральная, свеженькая и узнаваемая», - сыплют комплименты поклонники. Критики также решили высказаться, отметив, что в актрисе ничего особенного нет.


Мирослава Донцова
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