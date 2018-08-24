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| | «Джей Ло вылитая!»: Серьезная гримаса «превратила» Глюкозу в Дженнифер Лопес

«Джей Ло вылитая!»: Серьезная гримаса «превратила» Глюкозу в Дженнифер Лопес

Сегодня, 11:57

Стоящую рядом с Михаилом Галустяном певицу фанаты перепутали с популярной американской артисткой.

 

На своей странице в Instagram певица Наталия Чистякова-Ионова поделилась с подписчиками интересным кадром со съемочной площадки фильма «Бабушка легкого поведения-2». На фото Глюкоза позирует с Михаилом Галустяном. При этом оба артиста предстали перед камерой с серьезным выражением лица. «Ну, и кто тут серьезнее?», - спросила певица у подписчиков. Михаил Галустян «воплотился» в грозного мафиози со шрамом на лбу, а Глюкоза скорчила «серьезную» гримасу.

Одни из пользователей утверждали, что более яростным выглядит Галустян, другие отдали титул «сама серьезность» Наталии Ионовой. Больше внимания все-таки досталось Глюкозе. Фолловеры отметили, что серьезная гримаса «превратила» исполнительницу в известную американскую певицу Дженнифер Лопес. Некоторые сначала даже подумали, что на фото запечатлена именно Джей Ло. Но стоящий рядом Михаил Галустян «сдал» российскую звезду. «Вы похожи здесь на Джей Ло!», «Джей Ло вылитая!», «Дженнифер Лопес!!!! Ей богу», «На этой фотке Джей Ло один в один», «Наташа, я Вас приняла за Джей Ло! Но когда увидела рядом Галустяна.... Ну Вы сами понимаете - обознашки!», «Дженнифер Лопес № 2», - восхищаются схожести поклонники.


Мирослава Донцова
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