В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

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В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

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| | «Бармалей уже не тот»: «Противный» Киркоров заставил фаната нюхать подмышки

«Бармалей уже не тот»: «Противный» Киркоров заставил фаната нюхать подмышки

Сегодня, 10:39

Народного артиста сравнили со злодеем, которому принесли в жертву девственницу.

 

В Сети бурно обсуждают снимок с запечатленным во время выступления Филиппом Киркоровым. На кадрах артист выглядит довольно безобразно и пугающе. На одном из кадров запечатлен момент, когда Киркоров заставил фаната нюхать свои подмышки. «Противный» артист крепко обнял юного парня, подтянув его к плечу, из-за чего со стороны кажется, что Филипп Бедросович заставляет молодого поклонника максимально глубоко «прочувствовать его запах». На другом снимке Филипп «зажигает», опустив руку прямо на свое достоинство.

Пользователи ужаснулись от увиденного, отметив, что Киркоров стал «мерзким и противным». Многим стало жаль парня, оказавшегося в «лапах зверя». «Мне парня жалко, клеймо на всю жизнь», «Страшно за парня», - пишут фолловеры. Артиста назвали педофилом и порекомендовали подружиться с Паниным. Многие с грустью вспомнили, что раньше Филипп Киркоров был адекватным артистом, которого уважали и любили. «Такое ощущение, что у него крыша едет», «Бармалей уже не тот», «Двухметровая Кончита Вурст», «Филька жиртрест, так и замуж никто не возьмет разжиревшую бабу», «Оборотень! На чудовище похож из «Красавицы и Чудовища», - комментируют снимки возмущенные пользователи. «Так неопрятно выглядит, толстый, обросший», «Ряха на первом фото прям как у жирных котов», - высказались фолловеры о внешнем виде певца.


Мирослава Донцова
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