Провинциалов просьба не беспокоить: Бузова испытывает отвращение к людям из маленьких городов

Звезда «Дома-2» на своём примере доказала, что Москва портит людей.

«Замуж за Бузову» представляет собой своеобразную альтернативу знаменитому «Холостяку», однако участники будут бороться не за сердце богатого красавчика, а за любовь Ольги Бузовой. Шоу наделало много шума еще во время кастинга, на который пришло огромное количество мужчин. При этом администраторы отбирали представителей сильного пола, принадлежащих к различным типажам, единственное, что их объединяло - симпатичная и фотогеничная внешность.

Многие россияне и жители других стран постоянно выражают недовольство творчеством, внешним видом и поведением Ольги Бузовой, считая ее глупой и излишне пафосной, однако число претендентов на роль женихов звезды всё равно оказалось невероятным.

Как оказалось, хейтеры не слишком ошибались в оценке поведения исполнительницы, которая продемонстрировала свои не самые лучшие качества во время встречи с одним из претендентов на ее «руку и сердце», 33-летним бизнесменом из Читы Валентином Коробковым. В самом начале знакомства Бузова повела себя заносчиво по отношению к «провинциалу», вероятно, посчитав его недостойным такой «столичной штучки» как она.

Ранее певица неоднократно, хоть и косвенно, но проявляла своё не очень хорошее отношение к небольшим городам, наподобие Читы. Перебравшись в Москву, Бузова тут же стала «коренной жительницей» и набралась соответствующего пафоса. Она сразу дала понять мужчине, что он «герой не ее романа», запретив, ему даже поцеловать руку в знак уважения.

Бузова явно пыталась разыграть из себя честную девушку с «незапятнанной» репутацией, надев белое платье, однако ей вряд ли удастся кого-то обмануть. Поклонники до сих пор помнят скандал, вызванный ее секс-перепиской с Дмитрием Нагиевым, всплывшей в сети в период развода с Тарасовым, а также ее откровенными снимками на яхте с Тимуром Батрудиновым. Именно поэтому ее отказ парню из Читы выглядел довольно агрессивным.

Пойда Анна