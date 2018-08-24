В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы
| | Провинциалов просьба не беспокоить: Бузова испытывает отвращение к людям из маленьких городов

Провинциалов просьба не беспокоить: Бузова испытывает отвращение к людям из маленьких городов

Сегодня, 11:06

Звезда «Дома-2» на своём примере доказала, что Москва портит людей.

 

«Замуж за Бузову» представляет собой своеобразную альтернативу знаменитому «Холостяку», однако участники будут бороться не за сердце богатого красавчика, а за любовь Ольги Бузовой. Шоу наделало много шума еще во время кастинга, на который пришло огромное количество мужчин. При этом администраторы отбирали представителей сильного пола, принадлежащих к различным типажам, единственное, что их объединяло - симпатичная и фотогеничная внешность.

Многие россияне и жители других стран постоянно выражают недовольство творчеством, внешним видом и поведением Ольги Бузовой, считая ее глупой и излишне пафосной, однако число претендентов на роль женихов звезды всё равно оказалось невероятным.

Как оказалось, хейтеры не слишком ошибались в оценке поведения исполнительницы, которая продемонстрировала свои не самые лучшие качества во время встречи с одним из претендентов на ее «руку и сердце», 33-летним бизнесменом из Читы Валентином Коробковым. В самом начале знакомства Бузова повела себя заносчиво по отношению к «провинциалу», вероятно, посчитав его недостойным такой «столичной штучки» как она.

Ранее певица неоднократно, хоть и косвенно, но проявляла своё не очень хорошее отношение к небольшим городам, наподобие Читы. Перебравшись в Москву, Бузова тут же стала «коренной жительницей» и набралась соответствующего пафоса. Она сразу дала понять мужчине, что он «герой не ее романа», запретив, ему даже поцеловать руку в знак уважения.

Бузова явно пыталась разыграть из себя честную девушку с «незапятнанной» репутацией, надев белое платье, однако ей вряд ли удастся кого-то обмануть. Поклонники до сих пор помнят скандал, вызванный ее секс-перепиской с Дмитрием Нагиевым, всплывшей в сети в период развода с Тарасовым, а также ее откровенными снимками на яхте с Тимуром Батрудиновым. Именно поэтому ее отказ парню из Читы выглядел довольно агрессивным.


Пойда Анна
Новости по теме
Роман Гриценко все еще не может разлюбить Ольгу Бузову
Роман Гриценко все еще не может разлюбить Ольгу Бузову

Несмотря на отказ телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в построении отношений, Роман Гриценко все равно ее любит. Недавно появились слухи, что он будет одним из…

"Свежа и прекрасна": Фанаты восхитились помолодевшей Бузовой с новой прической

 Звезда шоу «Дом-2» в преддверии выхода новой программы «Замуж за Бузову» полностью сменила имидж. Впервые её внешность нахваливают, а не критикуют и поливают…

Ухажёр Бузовой не нашёл в Воронеже достойных девушек
Ухажёр Бузовой не нашёл в Воронеже достойных девушек

Воздыхатель телеведущей вернулся ни с чем с очередного кастинга.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости