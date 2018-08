Провинциалов просьба не беспокоить: Бузова испытывает отвращение к людям из маленьких городов

Вот вам маленький спойлер нового шоу на @tnt_online #замужзабузову #бузова #оля #ольгабузова #дом2 #бородинапротивбузовой 26 августа на канале ТНТ

A post shared by Дарья Дубровская (@d_smvaa) on Aug 23, 2018 at 8:49am PDT