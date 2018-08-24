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Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

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| | «Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

Сегодня, 11:20

Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а некоторые считали, что они быстро разойдутся и их брак не продержится даже года.

 

Поклонники пары уверяют, что несмотря на существенную разницу в возрасте, между звездами видна настоящая любовь, которую они пронесли сквозь годы и неоднократно доказали друг другу. Подобные чувства не появляются из ниоткуда, а вести себя наигранно на публике и в социальных сетях рано или поздно надоело бы обоим, потому брак бы однозначно распался бы задолго до написания этой статьи.

Злопыхатели придерживаются, естественно, другой точки зрения. Они убеждены в том, что Максим Галкин научился за эти годы прикидываться «котиком» и выполнять все поручения своей великовозрастной и влиятельной супруги, потому как его цель значительно важнее, чем личные амбиции, потому как на кону стоит огромное состояние Пугачевой, которая была на гребне волны долгие десятилетия. Галкин надеется урвать лакомый кусочек, окружая Пугачеву заботой и вниманием.

«Какая там любовь, если вертятся такие бабки? Неужели в это действительно хоть кто-то верит, что молодой мужчина может жить со старухой исключительно из-за нежных чувств? Не смешите», - написал один из пользователей на просторах сети.

Единого мнения по этому поводу быть не может, ведь настоящую ситуацию знают только сама Алла Пугачева и Максим Галкин. Отношения у них, уж точно, особенные, чего они никогда не пытались особо скрыть.


Николай Офицеров
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