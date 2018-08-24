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«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

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| | «Неудивительно, что Галкин изменяет»: Кулинария Пугачевой вызвала смех и недоумение фанатов

«Неудивительно, что Галкин изменяет»: Кулинария Пугачевой вызвала смех и недоумение фанатов

Сегодня, 09:54

Стряпня Аллы Борисовны окончательно закрыла путь к сердцу её люимого, считают поклонники.

 

Отношения звездной пары, в том числе измены Галкина, в последние дни стали одной из главных тем для народной дискуссии. Многие уверены, что «слишком старую» Аллу Пугачеву и Максима Галкина «в расцвете сил» связывают только платонические отношения. Состарившаяся Алла Борисовна уже не может физически удовлетворить молодого и энергичного супруга, считает общественность.

Очередную причину измен Максима Галкина пользователи нашли в Сети на кулинарном сайте. Оказывается, у Аллы Пугачевой есть уникальный рецепт жареных огурцов, который производит фурор на праздничном столе. Кулинария артистки вызвала смех и недоумения фанатов. Рецепт, который так восхваляют в Сети, оказался смешным и нелепым. Фанаты засомневались в съедобности обжаренных в муке огурцов. Они вспомнили утверждение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а следовательно, нет ничего удивительного в том, что Галкин изменяет жене, которая кормит его не мясом или чем-нибудь съедобным, а жареными огурцами. А потом из-за «изысканных» блюд Пугачевой юморист сбегает с мероприятий вместе с молодыми дамами. Недавно Максим Галкин так и сделал – покинул светскую тусовку с молодой коллегой Юлией Барановской, чем заслужил славу изменника. Поклонники Аллы Борисовны раскритиковали ее молодого супруга, а вот фанаты с более «трезвым» взглядом не удивились, отметив, что Пугачева не должна быть против того, что Галкин проводит время со своими ровесницами.


Мирослава Донцова
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