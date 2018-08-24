«В этом фото такой секс»: Ларису Гузееву и Дмитрия Нагиева заподозрили в романе

Ведущая «Давай поженимся», похоже, до сих пор влюблена в Нагиева, решили поклонники.

Лариса Гузеева не на шутку заинтриговала подписчиков неоднозначным кадром. В свое Instagram-аккаунте телеведущая опубликовала совместный снимок с коллегой Дмитрием Нагиевым. На кадре Лариса и Дмитрий нежно обнимаются и со страстью смотрят друг другу в глаза. «Бесконечноталантливый Дима Нагиев», - коротко подписала кадр сваха, сопроводив пост смайликом в виде двух соединенных сердечек.

Многие подписчики, восхищаясь творческой деятельностью артистов, осыпали их лестными комментариями. Других пользователей впечатлила «химия» на снимке. Комментаторы вспомнили, что много лет назад Ларису Гузееву и Дмитрия Нагиева связывала не только дружба. Фолловеры заподозрили артистов в новом романе и отметили, что они подходят друг другу. «Опять любовь», «Какая химия», «В этом фото такой секс», «Какая прекрасная пара», «Любовь, похожая на сон», «Горячее фото», «Во взгляде столько страсти», - комментируют пылкие объятия Нагиева и Гузеевой пользователи. Некоторые, все же, негативно отнеслись к возможному роману коллег: «Ларочка, обожаю вас... Муж лучше... Дима не достоин твоих проблем. Надеюсь это дружба».

Напомним, о давнем романе с Дмитрием Нагиевым ведущая «Давай поженимся» рассказала пару лет назад во время шоу «Пожарка». Гузеева тогда в шутку отметила, что Нагиевым-младшим Дмитрий называл «вовсе не своего сына». Лариса призналась, что роман с актером начался тогда, когда Нагиев еще не был популярным. Актер же называл ведущую «соковыжималкой». Шоумен подтвердил слова Гузеевой, отметив, что она – самое яркое воспоминание тех времен. Стоит отметить, что в то время Нагиев состоял в браке с Алисой Шер, а Гузеева была женой музыканта Ильи.

Мирослава Донцова