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Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

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| | Против природы не попрешь: Из-за слабого характера муж Шурыгиной будет вечно терпеть ее постоянные измены

Против природы не попрешь: Из-за слабого характера муж Шурыгиной будет вечно терпеть ее постоянные измены

Сегодня, 08:56

Отношения скандальной девушки из Ульяновска и оператора Первого канала Андрея Шлянина проанализировал психолог.

 

Он уверен в том, что в паре ключевую роль заняла Шурыгина, потому муж в этом союзе обречен на то, что Диана будет делать все то, что ей хочется и не обращать внимания на желания возлюбленного. Зная буйный нрав девушки несложно предположить, что она может спокойно пойти на измену, если ей надоест её избранник.

Причин подобному поведению, уверяет эксперт, несколько. В первую очередь, против своей природы Диана идти не готова и, даже при всем желании, не сможет. Во-вторых, Шлянин обладает не самым сильным, если не сказать слабым, характером, потому девушке всегда будут сходить ее похождения с рук, потому как молодой человек, наверняка, беззаветно в нее влюблен.

В подтверждение слов психолога свидетельствуют и недавние события. Диану уже замечали в компании некоего молодого человека в одном из московских ресторанов. Оказалось, однако, что мужчина едва ли не самостоятельно подыскал супруге ухажера и поделился с прессой сведениями о нем.

«Мы зовем его Бородач. Я попросил его проводить Дианку, чтобы к ней никто не приставал. У нас все до сих пор хорошо, мы вместе», - уверяет поклонников Шлянин.

Поклонники не особо верят Андрею и уверены, что он скрывает от них разлад в отношениях. Другие фанаты уверены в том, что злопыхатели будут искать любые поводы, чтобы опорочить и Андрея, и Диану, а потому подобное недоверие неудивительно.


Николай Офицеров
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