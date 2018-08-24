«Бубен заболел»: Кадони высмеял новый сезон «Битвы экстрасенсов»

Подписчики поддержали телеведущего, назвав передачу «сборищем шарлатанов и шоу для дураков».

«Я могу смотреть на это вечно!» - написал Кадони и опубликовал фрагмент анонса нового сезона «Битвы экстрасенсов». Ясновидящая и кудесница Кажетта Ахметжанова, показывая свой магический бубен заявляла, что он заболел. Видимо, у ясновидящей произошёл какой-то сбой, её чары не действовали, и она поспешила обвинить в этом инструмент. Влад высмеял этот наивный ролик и пообещал не пропустить ни одного выпуска передачи.

Поклонники Кадони в комментариях поделились своим опытом встреч с ясновидящими и экстрасенсами. Некоторые рассказывали, что обращались к ним за помощью, но прорицатели ничем не смогли помочь. Горячие сторонники чудес на ровном месте уверяли, что скептики ещё не видели настоящих экстрасенсов, которые не бродят по телепроектам, а реально помогают людям. Разоблачители ясновидящих-шарлатанов советуют посмотреть передачу «Человек и Закон», где дана правовая оценка деятельности таких экстрасенсов.

Дмитрий Брокгауз