«Изрядно навеселе»: Николаев и Орбакайте напились перед отъездом из Юрмалы

Пьяные Игорь Николаев и Кристина Орбакайте попали на фото во время прощального ужина, организованного Аллой Пугачевой.

Популярный исполнитель Игорь Николаев поделился интересным фото на своей странице в Instagram. На снимке музыкант позирует вместе с Кристиной Орбакайте. «Коротко о сегодняшнем вечере: до свиданья, лето... или... до свиданья, Юрмала! Спасибо Алле Пугачевой за удивительный прощальный ужин!». Артисты решили за праздничным столом попрощаться с Юрмалой и летом.

Одним словом, российские артисты напились перед отъездом из Юрмалы, сделали вывод фолловеры. Судя по перекошенным лицам на снимке, прощание не обошлось без горячительных напитков, отмечают поклонники.

Преданные фанаты творчества артистов восхитились жизнерадостному фото и пожелали Игорю и Кристине творческих успехов. Другие пользователи нашли повод подшутить над звездами. «Крися страшная как грех», «Изрядно навеселе», «Фото неудачное!», «Крис пьяненькая», «Кристина здесь, просто ужас». Пользователи отметили, что Николаев на фоне Орбакайте выглядит намного лучше – артист решил скрыть пьяные глаза солнцезащитными очками. «Николаеву в очках как-то лучше, а Кристина окосевшая», - подчеркнули подписчики.

Мирослава Донцова