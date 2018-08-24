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Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

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«Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова
| | «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной

«Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной

Сегодня, 07:59

Новые партнёры Дианы Шурыгиной могут просто побить Андрея Шлянина.

Шурыгина недавно попала в очередной скандал, когда её заметили с 36-летним актёром Алексеем Шараниным, а также 41-летним певцом Вячеславом Козисом. Она с ними «тусовалась» на корпоративе, а ещё с одним мужчиной с бородой даже обменивалась сердечками. Все ждали ответ от законного мужа Шурыгиной – Андрея Шлянина. С ним дважды изнасилованная девушка и познакомилась во время съёмок передачи «Прямой эфир», благодаря которой она и стала знаменитой. Шлянин ещё тогда демонстрировал слабохарактерность, не всегда отстаивал позицию Дианы, а после скандала с якобы обманом Андрея Малахова продолжил работать на Первом канале в качестве оператора.

Пользователи соцсетей возмущены, что это всё из-за денег, ведь Шлянин получал хорошие гонорары, а Дианы Шурыгина уже выделялась историей с жадностью к деньгам. Вероятно, ей заработка супруга стало мало, и она решила добиваться всего сама. Когда талант певицы «пал лицом в грязь», то она решила заняться карьерой актрисы. Для этого познакомилась с малоизвестными актёрами, которые могли показать «дорогу в кино». Шлянин в ленте Шурыгиной стал мелькать гораздо реже, а вместо этого появлялись «лысые дядечки». Муж Дианы никак не реагировал на похождения супруги. Напротив, он закрыл свой профиль в Instagram, а фан-клубах Дианы пользователей просто блокировали за «некорректные вопросы не по теме», когда интересовались слабохарактерностью Шурыгиной.

«Почему вы блокируете людей, которые недовольны слабохарактерностью Шлянина? Он как тряпка себя ведёт и разрешает Шурыгиной изменять. Глаза просто надо открыть, а вы смотрите на мир через «розовые очки», считая, что Диану реально изнасиловали», - стали писать недовольные пользователи фан-клубов о Шурыгиной. Но даже представительницы женского пола уже стали замечать, что дело в семье скандалистки идёт к разводу: «Никита, полностью согласна, я раньше фанатела от Дианы, а теперь просто стыдно за неё и её измены. Шлянин тюфяк и тряпка, носит розовые очки, позорище просто, а не мужик».

Сам же оператор Первого канала продолжает молчать, не желая вмешиваться в историю измены Дианы Шурыгиной с мужчинами старше 30 лет.


Вещий Олег
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