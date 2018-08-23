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| | Анну Хилькевич выписали из роддома с новорожденной дочкой

Анну Хилькевич выписали из роддома с новорожденной дочкой

Вчера, 23:10

Три дня назад актриса родила второго ребенка. Беременность Анна скрывала до последнего, и объявила о ней лишь тогда, когда все и так было очевидно.

 

Младшая дочь Хилькевич появилась на свет 20 августа в элитной клинике в москве. Новорожденную назвали Машей. А сегодня мать и дочь уже выписали из роддома. Радостным известием актриса поделилась со своими поклонниками в соцсети и написала, что выписывается в том же платье, в котором и приехала рожать. Девушка счастлива, что снова воссоединится с мужем и старшей дочкой. «Все классно!», - заверила она своих фолловеров.

 

Анна практически до самых родов вела активный образ жизни, продолжала работать, участвовать в фотосессиях и уделала внимание старшей дочери. Теперь же актриса собралась посвятить себя детям и восстановлению прежних форм. Ранее сообщалось, что за время беременности Анна набрала 15 килограммов, так как внезапно стала жуткой сладкоежкой.


Дарья Светозарова
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