Анну Хилькевич выписали из роддома с новорожденной дочкой

Три дня назад актриса родила второго ребенка. Беременность Анна скрывала до последнего, и объявила о ней лишь тогда, когда все и так было очевидно.

Младшая дочь Хилькевич появилась на свет 20 августа в элитной клинике в москве. Новорожденную назвали Машей. А сегодня мать и дочь уже выписали из роддома. Радостным известием актриса поделилась со своими поклонниками в соцсети и написала, что выписывается в том же платье, в котором и приехала рожать. Девушка счастлива, что снова воссоединится с мужем и старшей дочкой. «Все классно!», - заверила она своих фолловеров.

Анна практически до самых родов вела активный образ жизни, продолжала работать, участвовать в фотосессиях и уделала внимание старшей дочери. Теперь же актриса собралась посвятить себя детям и восстановлению прежних форм. Ранее сообщалось, что за время беременности Анна набрала 15 килограммов, так как внезапно стала жуткой сладкоежкой.

Дарья Светозарова