В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Сегодня, 22:41

Малолетние поклонницы скандальной девушки из Ульяновска подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

На федеральных каналах уже достаточно давно не показывают новые выпуски про скандально известную девушку из Ульяновска Диану Шурыгину, но она продолжает активно вести страницы и группы в социальных сетях. Однако опытный пользователь быстро поймет, что подобные аккаунты и сообщества представляют собой рассадник педофилии.

Владелица аккаунтов и групп часто публикует в открытом доступе фото со своими поклонницами, которыми практически всегда являются малолетние девочки. Под этими снимками мужчины, которым на вид от 30 до 40 лет, не стесняются писать комментарии, на подобие «Прелесть девочка», «Красоточки», «Какие сладкие», «Нежные губки» и так далее. Неизвестно пошли ли дальше комментариев эти люди, но подобное развитие событий не стало бы редкостью.

Дети, чьи родители не контролируют их переписки в соцсетях, часто оказываются в поле зрения педофилов, которые начинают посредством комплиментов и дружеского тона разговора входить к ним в доверие. Учитывая, что за Дианой Шурыгиной закрепилась репутация «пьяной школьницы на вписке», многие извращенцы могут посчитать и что ее поклонницы готовы во всем копировать кумира.


Новости по теме
Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой
Муж Дианы Шурыгиной закрыл профиль в Instagram после похождений любимой

Муж Дианы Шурыгиной больше не общается в Instagram с поклонниками своей любимой супруги Дианы Шурыгиной. После того, как Диану заметили в компании других…

«Хочет быть певицей, как Бузова»: Лена Миро высмеяла способности Дианы Шурыгиной
«Хочет быть певицей, как Бузова»: Лена Миро высмеяла способности Дианы Шурыгиной

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала скандально известную «жертву» изнасилования Диану Шурыгину, которая покинула перспективную работу ради того, чтобы…

Муж скандальной Дианы Шурыгиной отказался носить обручальное кольцо
Муж скандальной Дианы Шурыгиной отказался носить обручальное кольцо

Долгое время в Сети ходили слухи, что в семье скандальной Дианы Шурыгиной и её мужа Андрея Шлягина не все так гладко и пара часто ссорится. Недавно, в день…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости