Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки из Ульяновска подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

На федеральных каналах уже достаточно давно не показывают новые выпуски про скандально известную девушку из Ульяновска Диану Шурыгину, но она продолжает активно вести страницы и группы в социальных сетях. Однако опытный пользователь быстро поймет, что подобные аккаунты и сообщества представляют собой рассадник педофилии.

Владелица аккаунтов и групп часто публикует в открытом доступе фото со своими поклонницами, которыми практически всегда являются малолетние девочки. Под этими снимками мужчины, которым на вид от 30 до 40 лет, не стесняются писать комментарии, на подобие «Прелесть девочка», «Красоточки», «Какие сладкие», «Нежные губки» и так далее. Неизвестно пошли ли дальше комментариев эти люди, но подобное развитие событий не стало бы редкостью.

Дети, чьи родители не контролируют их переписки в соцсетях, часто оказываются в поле зрения педофилов, которые начинают посредством комплиментов и дружеского тона разговора входить к ним в доверие. Учитывая, что за Дианой Шурыгиной закрепилась репутация «пьяной школьницы на вписке», многие извращенцы могут посчитать и что ее поклонницы готовы во всем копировать кумира.