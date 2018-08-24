В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

Сюжеты:

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | «Это любовь»: У звезды «Деффчонок» Полины Максимовой роман с продюсером ТНТ

«Это любовь»: У звезды «Деффчонок» Полины Максимовой роман с продюсером ТНТ

Сегодня, 03:30

Избранником актрисы стал Артем Чугунов, которого она скрывала долгое время.

 

Звезда «Деффчонок» Полина Максимова долго держала в секрете личность нового любовника, но недавно стало известно, что у нее роман с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым. Новость всплыла благодаря продюсеру телеканала, так он опубликовал в сториз совместное с Максимовой фото. При этом 28-летний Чугунов подписал пост так: «Думал, что же написать под фото и придумал. Это любовь».

Парочка частенько попадалась на глаза журналистам в ресторанах и кафе. Теперь фанаты уверены, что Полина из «Деффчонок» и Артем не просто друзья.

 Ранее фолловеры были уверены, что у фаворитки роман с Алексеем Воробьевым. Сама же Лёля-Полина не афиширует личную жизнь, после неприятного опыта в делах сердечных.


Татьяна Преображенская
Новости по теме
Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как нужно общаться с детьми
Звезда «Деффчонок» Галина Боб показала, как нужно общаться с детьми

После рождения второго сына Галина Боб, известная по роли в сериале «Деффчонки», продолжает активно вести личный микроблог. Недавно актриса заявила, что в…

В чужих объятиях: Полина Гагарина оказалась в постели с Бадоевым
В чужих объятиях: Полина Гагарина оказалась в постели с Бадоевым

Прославленная артистка Полина Гагарина удивила своих поклонников откровенным фотоснимком. Певица запечатлена на фото с чужим мужчиной в одной постели.

Звезда шоу «Голос» Елена Максимова проводит медовый месяц на Багамах
Звезда шоу «Голос» Елена Максимова проводит медовый месяц на Багамах

 Не так давно звезда шоу «Голос» Елена Максимова вышла замуж. После росписи в Париже супруги отправились в медовый месяц на Багамы, о чем сама певица…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости