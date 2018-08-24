«Это любовь»: У звезды «Деффчонок» Полины Максимовой роман с продюсером ТНТ

Избранником актрисы стал Артем Чугунов, которого она скрывала долгое время.

Звезда «Деффчонок» Полина Максимова долго держала в секрете личность нового любовника, но недавно стало известно, что у нее роман с продюсером ТНТ Артемом Чугуновым. Новость всплыла благодаря продюсеру телеканала, так он опубликовал в сториз совместное с Максимовой фото. При этом 28-летний Чугунов подписал пост так: «Думал, что же написать под фото и придумал. Это любовь».

Парочка частенько попадалась на глаза журналистам в ресторанах и кафе. Теперь фанаты уверены, что Полина из «Деффчонок» и Артем не просто друзья.

Ранее фолловеры были уверены, что у фаворитки роман с Алексеем Воробьевым. Сама же Лёля-Полина не афиширует личную жизнь, после неприятного опыта в делах сердечных.

Татьяна Преображенская