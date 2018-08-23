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От редактора

Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами

Малолетние поклонницы скандальной девушки подвержены повышенному вниманию взрослых мужчин.

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| | Информацию о женихах Бузовой слили в Сеть

Информацию о женихах Бузовой слили в Сеть

Сегодня, 21:26

Стало известно, кто именно будет бороться за сердце самой завидной невесты России.

 В Сеть слили всю информацию как минимум о десяти женихах Ольги Бузовой. С 26 августа стартует шоу с участием самой завидной холостячки страны, и ранее создатели уже показывали рекламный ролик, в котором мужчины были загримированы под статуи, а сама Бузова выступала в роли королевы в белых одеждах.

Претендовать на сердце и руку Бузовой будет 32-летний Веган с татуировками на теле и лице, который зарабатывает на жизнь съемками в клипах, 23-летний москвич Акбар Юсупов работающий арт-директором и банкетным менеджером, 26-летний темнокожий продюсер Жан-Мишель Щербак «черный днем, опасный ночью». Евгений Назаров, которому 31 года, описал себя коротко – предприниматель, инвестор, долларовый миллионер, в то время как 33-летний Денис Лебедев из Суздали был более многословен – имеет три высших образования и как минимум 15 увлечений.

 Один из самых старших участников 35-летний Сергей Зеленский работает ведущим, организатором мероприятий, является предпринимателем, и не имеет вредных привычек. Но зато у 33-летнего актёра Олега Назарова из Москвы совсем нет фобий, как и нет их у 29-летнего Александра Гринева, занимающегося своим видео-продакшеном. У 31-летнего фитнес-инструктора Александра Сабанина фобии есть – боится быть не тем, кем хочет, а самый старший участник, 38-летнений Евгений Песенников, боится дебилизма и нищеты.


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