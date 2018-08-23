«Будет петь блюз на корпоративах»: Стивен Сигал открыл ИП в России

Агент кинозвезды рассказал, что герой боевиков мечтает платить налоги в РФ, а также записывать и издавать музыкальные альбомы.

Легендарный актер, имеющий российское гражданство, Стивен Сигал открыл ИП в России. Для этого ему пришлось зарегистрироваться как индивидуальному предпринимателю в подмосковной Электростали. Представитель Сигала Анар Рейбанд поведал, что мастер боевых искусств будет записывать и выпускать музыкальные произведения.

Возможно, будет петь блюз на корпоративах. Такой практики у знаменитости нет, но он готов попробовать себя в новой роли. Сигал не знает, сколько будет стоить его выступление. «Всё будет зависеть от места, времени, даты и затраченных усилий», - заявил агент.

Рейбанд не забыл упомянуть, что 15 сентября ожидается премьера нового фильма с участием Стивена под названием Attrition. По словам агента, Сигал писал сценарий и был одним из продюсеров ленты. В новинке сыграл известный российский спортсмен и актер Сергей Бадюк, - добавил официальный представитель звезды.

Стивен Сигал назначенный представителем МИД РФ, стал гражданином России в 2016 году, он также является главой промоутерской компании «ЖАРА Fight Nights».

Татьяна Преображенская