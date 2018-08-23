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| | Рэпер Snoop Dogg написал книгу о кулинарии

Рэпер Snoop Dogg написал книгу о кулинарии

Сегодня, 20:24

Певец уже анонсировал выпуск собственной кулинарной книги, которую назвал «Рецепты от пройдохи» или From Crook to Cook. Новостью артист поделился в своем Instagram.

 

В комментариях рэпер Snoop Dogg написал, что «платиновые рецепты» от босса кухни Догга уже скоро увидят свет при содействии Chronicle Books.

 

Американские СМИ пишут, что в «Рецептах от пройдохи» читатели найдут 50 любимых рецептов Снупа, среди которых обязательно будут макароны с сыром. Именно с этим деликатесом в руках рэпер позирует на обложке. Кроме этого артист поделится инструкциями по приготовлению вкуснейших завтраков, обедов и ужином, а также опубликует авторский рецепт коктейля Gin and Juice. Певец предупреждает, что его книга не будет скучным перечислением ингредиентов. Чтобы его произведение легко читалось и усваивалось, артист сопроводит заметки советами в развлекательной форме.

Snoop Dogg уже давно проявляет интерес к кухне и даже является сведущим шоу «Званый ужин Марты и Снупа». Программа выходит в эфир с 2016 года. Большинство пользователей в восторге от нового хобби артиста, но некоторым показалось, что это перебор: «Из крутого рэпера ты превращаешься в пожилую леди, которая только и думает, как напичкать своих внуков пирожками, а ведь тебе нет и 50 лет», - упрекнули они кумира в его страсти к кулинарии.

В музыку Снуп ворвался в начале 90-х прошлого века. За это время в США продано 23 миллиона копий его пластинок, а в мире – 35 миллионов.


Дарья Светозарова
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