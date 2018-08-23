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| | «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских

«Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских

Сегодня, 20:08

Обнародовал «бытовую эротическую фотосессию» неизвестный пользователь. Сам исполнитель пока никак не прокомментировал ситуацию.

 

Благодаря неизвестному пользователю Макс Барских предстал перед своими поклонниками «без прикрас». В Сеть попали фото голого исполнителя, и все желающие смогли оценить его достоинство во всех деталях. Источник указал, что «бытовая эротическая фотосессия» была сделана еще когда Максу Барских исполнилось 19 лет. При этом некие приятели звезды утверждают, что снимал на камеру обнаженного певца Алан Бадоев. Поклонники неоднозначно отреагировали на данную информацию. Некоторым ситуация показалась забавной: «Кажется, Максимка что-то себе сильно прифотошопил», «Как тебе такое, Настя Ивлеева?». Другие сочли снимки «позорными». Сам Макс Барских пока никак не прокомментировал ситуацию.

 

Следует отметить, что звезды мирового и отечественного шоу-бизнеса регулярно появляются перед поклонниками в «голом виде». Некоторые снимаются в откровенных фотосессиях и публикуют эротические снимки в своих официальных аккаунтах в соцсетях, как, например, Эмили Ратаковски. Многим так действительно удается привлечь внимание к своей персоне.


Виктория Озерова
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