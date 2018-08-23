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| | Дочь рассказала о состоянии здоровья Нины Руслановой

Дочь рассказала о состоянии здоровья Нины Руслановой

Сегодня, 19:49

Олеся Рудакова поведала, что 72-летняя звезда театра и кино чувствует себя удовлетворительно, а госпитализация оказалась плановой.

Дочь Нины Руслановой Олеся Рудакова рассказала о состоянии здоровья артистки, которая находится в одной из московских клиник. Олеся отметила, что ее знаменитая мама ежегодно проверяется у медиков. В этот раз Нина Русланова оказалась в больнице из-за планового осмотра.

Ранее сегодня информационные агенства сообщали, что Нину Русланову госпитализировали в клинику по причине сильных болей в сердце. Нина Русланова играла в 146 кинофильмах, зрители знают актрису благодаря легендарным картинам «Афоня», «Собачье сердце», «Возвращение Будулая», и «Кин-дза-дза!».


Татьяна Преображенская
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