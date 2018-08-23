«28 лет максимум»: 46-летняя Елена Корикова продолжает восхищать фанатов молодостью

Каждый новый снимок в Instagram-аккаунте актрисы вызывает настоящую бурю восхищения со стороны поклонников. Подписчики уверены, что артистке удалось «остановить» время.

Около года назад звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова завела аккаунт в Instagram. С тех пор на ее обновления подписались более 27 тысяч человек. Актриса не так часто делится с поклонниками подробностями личной жизни и новыми фото и видеоматериалами, но каждый ее пост вызывает бурное обсуждение и много позитивных комментариев. Поклонники буквально засыпают артистку комплиментами, а она продолжает восхищать их молодостью и цветущим внешним видом. Некоторые фанаты считают, что Елена Корикова знает секрет «вечной молодости».

На днях актриса поделилась кадрами со съемок фильма «Шелест-2». На снимках она предстала с короткой стрижкой и прямыми волосами. Поклонники отметили, что прическа ей очень идет, и от их внимания не укрылось, что 46-летняя Елена Корикова выглядит на фото «максимум на 28 лет»: «Сколько стиля, скромности и элегантности», «Нереально», «Выглядите роскошно».

Виктория Озерова