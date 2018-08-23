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Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами

Сегодня, 19:29

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых звезд кино оказался Джордж Клуни. За последний год его суммарные доходы составили 239 миллионов долларов, хоть ни одного кассового фильма с ним в главной роли снято не было.

 

Знатоки пояснили, что основным источником дохода для Клуни является не кино, а бизнес. Львиную долю средств ему принесла продажа текилы Casamigos. Джордж является сооснователем бренда. На второй строке расположился Дуэйн «Скала» Джонсон. Его доход почти в два раза уступает заработкам Клуни и составляет всего 124 миллиона. Тройку богатейших актеров замыкает Роберт Дауни. За последний год ему удалось накопить 81 миллион долларов.

В топ-10 по версии журнала Forbes попали такие актеры как Крис Хемсворт, Адам Сендлер, Джеки Чан, Крис Эванс, Уилл Смит и Акшай Кумар. На всех они заработали 748,5 миллионов долларов.

До этого журнал назвал актрису с самыми высокими доходами. Ею стала Скарлетт Йохансон.


Дарья Светозарова
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