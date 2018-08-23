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| | Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела после пластики

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела после пластики

Сегодня, 19:07

В комментарии к снимку с забинтованным лицом Наталья написала, что относится к подобным операциям положительно.

Младшая сестра погибшей от рака Жанны Фриске рассказала, что сделала ринопластику. По ее словам, она даже дышала с трудом из-за искривленной носовой перегородки – Наталья однажды сломала нос.

 

Фанаты заявили, что ринопластика вышла очень удачной: изменения во внешности оказались минимальными и глаза в глаза не бросались. Хейтеры же решили поддеть Наталью и написали, что она специально легла под нож, чтобы походить на Жанну еще сильнее и этим спекулировать, накручивая лайки. В Instagram сестра певицы выложила фото, которым показала, как выглядела после пластики: на ней была надета медицинская маска, скрывающая опухший орган обоняния.

 

Сейчас на лице Натальи и следа не осталось от хирургического вмешательства. Она недавно перебралась в Шри-Ланку и собирается там пробыть минимум три месяца. Бездельничать сестра Жанны Фриске не собирается – она откроет мини-салон, где будет оказывать услуги по коррекции бровей.


Дарья Светозарова
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