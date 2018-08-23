Отказано: Малинин не смог отсудить у Ольги Зарубиной миллион рублей

Весной певец подал в суд на бывшую супругу иск о защите чести и достоинства. Поводом для этого стало участие Ольги в одном из популярных ток-шоу, в котором певица рассказала, что для их общей дочери Малинин был не очень хорошим отцом.

Александр не признавал Киру своей дочерью и всегда относился к девочке более чем холодно. Скупость артиста на добрые эмоции отмечали даже его друзья и коллеги по цеху. По их словам, певец не помогает отцу, который очень серьезно болен и нуждается в дорогостоящем лечении.

Официально Ольга и Александр прекратили отношения еще в 1985 году. Зарубина сразу же увезла Киру в США и девочка выросла, искренне считая себя американкой, но согласилась приехать в Москву, чтобы увидеться с папой. Однако артист отнесся к девушке довольно прохладно, чем Кира была крайне разочарована.

Малинин заявил, что не верит в родство с Кирой. Чтобы доказать бывшему супругу противоположное, Ольга решилась на ДНК-экспертизу, которая доказала, что артист и дочь Зарубиной приходятся родственниками в степени «отец-дочь». Однако даже это не заставило певца потеплеть к дочери. Наблюдая такое равнодушие, девушка даже хотела себя изувечить вплоть до летального исхода. Зарубина во всем обвинила Александра и его новую супругу Эмму.

Малинин не стал терпеть оскорбления и подал в суд на Зарубину, но отсудить миллион рублей в счет компенсации за моральный ущерб не смог. В иске о защите чести и достоинства ему было отказано. Поклонники опечалены таким вердиктом. По их словам, им нестерпимо видеть, как Зарубина ликует.

Дарья Светозарова