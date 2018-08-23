Выставляет извращения напоказ: Пугачеву осудили за жизнь с «молодым геем»

Вся популярность «бабули» держится на ее отношениях с альфонсом, считают поклонники.

Пользователи Сети обсуждают моменты из личной жизни Примадонны и ее супруга Максима Галкина, которые они сами выставляют на всеобщее обозрение.

С одной стороны, комментаторы пишут, что пара живет так, как им нравится, не скрывая и не стесняясь собственных чувств. Поклонники сами выискивают «грязные» мотивы в отношениях Пугачевой и Галкина, потому что им скучно. С другой стороны, пользователи Сети отмечают, что инициатором появления некоторых скандальных новостей является и сама Пугачева. Поклонники вспоминают, как не так уж давно появился выпуск «желтушной» передачи, сюжетом которой был поход Примадонны в магазин нижнего белья, чтобы потом в «пеньюаре соблазнять молодого мужа». В то же время Пугачеву осудили за жизнь с «молодым геем» и обман зрителей фиктивными отношениями. «Бабуля выставляет извращения напоказ», чтобы сохранить остатки своей популярности. Некоторые «диванные» эксперты убеждены, что слухи на пустом месте возникнуть не могут, для этого нужны предпосылки, чтобы публика поверила в скандал. Это означает, что проблемы в семейной жизни у Примадонны и Галкина все же существуют, но их суть знаменитости раскрывать не намерены.

Например, недавно появились слухи, что юморист может изменять Алле Борисовне, совсем как Евгений Петросян Степаненко. Причем не с какой-то неизвестной любовницей, а с публичной личностью - Юлией Барановской. И повод для таких сплетен Галкин дал существенный, убеждены в Сети - в компании коллеги ушел с публичного мероприятия и попал на видео. Не исключают в соцсетях, что популярный телеведущий может не хранить супружескую верность с молчаливого согласия Пугачевой, которая уже находится в почтенном возрасте.

В прошлом году скандальный актер Алексей Панин начал обвинять Галкина в гомосексуализме: «Ты гей, живущий со старой женщиной». Дело в том, что артиста оскорбила шутка Галкина про собак, что Панин позже признал, но от слов об ориентации Галкина он отказываться не собирается.