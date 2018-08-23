В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

«Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина «Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу «Наша красивее»: Двойник Ольги Бузовой из Тынды сняла пародию на «Мало половин» Учёные: Положение головы влияет на риск сотрясения мозга Ученые: Дефицит сна провоцирует ожирение у людей «Костлявая женщина нездорового вида»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли В США зафиксировали извержение гигантского вулкана спавшего 104 года
| | Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода

Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода

Сегодня, 18:05

По всей видимости женщина абсолютно счастлива. По крайней мере, именно об этом говорят ее публикации на просторах социальных сетей.

 

Наталья Шевель уже отправилась в путешествие по Европе и на данный момент отдыхает в солнечной Испании, о чем рассказала своим фолловерам на просторах социальной сети.

«Плаж Cala en Porter находится в 11 километрах от города Алайор, а также в непосредственной близости от населенного пункта с таким же названием, как и сам пляж. Также на высоте 68 метров над уровнем моря здесь находятся древние постройки», - оставила свой первый комментарий после развода бывшая жена Ивана Краско.

Пользователи социальной сети, однако, лишь порадовались за девушку и рады, что она не впала в депрессию и продолжает радоваться жизни. Многим кажется, что ей еще предстоит найти свою настоящую любовь. Другие добавили, что хоть она и подпортила себе репутацию отношениями с пенсионером Краско, но у нее, в любом случае, все будет хорошо.

«Наташа! Жизнь прекрасна! Не грусти! У тебя обязательно все будет хорошо», - поддержали Наталью в комментариях. Вскоре ответила и сама девушка: «Да, я счастлива!».

Комментаторы заявили, что подобные эмоции она испытывает, «сбежав от пенсионера», потому как эти отношения заведомо были обречены.


Николай Офицеров
Новости по теме
Молодая жена бросила Ивана Краско ради другого мужчины
Молодая жена бросила Ивана Краско ради другого мужчины

Экс-жена Ивана Краско Наталья Вяль поделилась интересной информацией о семейной жизни с актером. Наталья рассказала, что бросила его ради другого мужчины.…

Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест
Молодая жена Ивана Краско заставила старшего сына артиста пройти ДНК-тест

27-летняя жена 87-летнего актера Ивана Краско заставила пройти ДНК-тест и старшего сына артиста. Женщина была уверена, что мать мальчика и бывшая жена Краско…

Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей
Молодая жена Ивана Краско боится, что он вернется к бывшей

Нынешняя благоверная Ивана Краско Наталья Шевель поведала, почему ревнует супруга. Дело в том, что последний Новый год она провела без супруга, так как Иван…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости