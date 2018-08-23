Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода

По всей видимости женщина абсолютно счастлива. По крайней мере, именно об этом говорят ее публикации на просторах социальных сетей.

Наталья Шевель уже отправилась в путешествие по Европе и на данный момент отдыхает в солнечной Испании, о чем рассказала своим фолловерам на просторах социальной сети.

«Плаж Cala en Porter находится в 11 километрах от города Алайор, а также в непосредственной близости от населенного пункта с таким же названием, как и сам пляж. Также на высоте 68 метров над уровнем моря здесь находятся древние постройки», - оставила свой первый комментарий после развода бывшая жена Ивана Краско.

Пользователи социальной сети, однако, лишь порадовались за девушку и рады, что она не впала в депрессию и продолжает радоваться жизни. Многим кажется, что ей еще предстоит найти свою настоящую любовь. Другие добавили, что хоть она и подпортила себе репутацию отношениями с пенсионером Краско, но у нее, в любом случае, все будет хорошо.

«Наташа! Жизнь прекрасна! Не грусти! У тебя обязательно все будет хорошо», - поддержали Наталью в комментариях. Вскоре ответила и сама девушка: «Да, я счастлива!».

Комментаторы заявили, что подобные эмоции она испытывает, «сбежав от пенсионера», потому как эти отношения заведомо были обречены.

Николай Офицеров