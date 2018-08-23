Третий не лишний? Муж Дианы Шурыгиной сам подыскал жене «ухажера»

Андрей Шлянин снова отрицает, что между ним и Дианой пробежала черная кошка. Однако злопыхатели не оставляют надежду найти что-либо, порочащее звезду ток-шоу.

Диана стала популярной в 2016 году после выхода серии передач «Пусть говорят», а в начале текущего года ее история получила продолжение в передачах «На самом деле» с Дмитрием Шепелевым. За кулисами «Пусть говорят» Шурыгина неожиданно нашла прекрасного принца в лице оператора Андрея Шлянина и вышла за него замуж. Супруг очень ревностно относится к супруге и готов броситься с кулаками на любого, кто косо посмотрит на Диану. Один из насильников испытал на себе силу его гнева прямо во время эфира одного из ток-шоу. Однако всем рты не закрыть, поэтому слухи о жертве изнасилования из Ульяновска снова и снова дают хейтерам повод злорадствовать. Едва только Андрей оправдался за свои «измены» Диане, ему пришлось опровергать неверность самой Шурыгиной.

На днях знаменитую Диану заметили в ресторане в обществе молодого человека, который явно не приходился ей супругом. Однако когда Андрею собрались «открыть глаза на печальную правду», оказалось, что муж сам подыскал жене ухажера.

«Мы зовем его Бородач. Я сам попросил его проводить Дианку, чтобы никто к ней не приставал. у нас все хорошо и мы вместе», - заверил Андрей поклонников и недоброжелателей Дианы. Пользователи все равно остались в недоумении: «Шведская семья? Счастливы вместе и третий не лишний?», - ехидно поинтересовались они. Андрей и Диана, впрочем, этот выпад проигнорировали.

По настоянию юной супруги Шлянин ушел с «Первого канала». Теперь он занимается карьерой девушки. Пока что Шурыгиной не удалось найти себя ни в блогерстве, ни в кино. Певческая деятельность тоже под вопросом: все попытки Дианы выступить заканчивались победой ее злопыхателей и драками. Впрочем, знаменитость не унывает и продолжает искать свой путь.

Дарья Светозарова