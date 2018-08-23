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| | Похорошела: Лолита Милявская восхитила молодостью на фото с мужчиной

Похорошела: Лолита Милявская восхитила молодостью на фото с мужчиной

Сегодня, 17:36

Певица выглядит как юная девушка, когда прижимается к груди своего знакомого.

 Московский фотограф Аслан Ахмадов опубликовал совместные фото с певицей Лолитой. На обнародованных кадрах Милявская восхитила фанатов молодостью и нежностью. Многие пишут, что рядом с мужчиной, звезда выглядит совсем юной: «Классное фото! Лолита с Вами рядом как девочка, и глазки блестят от нежности и полного доверия».

По словам Ахматова, недавно он снимал знаменитость во время новой фотоссесии, а обнародованные кадры это только часть того, что происходило за кадром. Кроме того, фотограф опубликовал короткий зацикленный ролик, на котором Лолита стоит с ним рядом и выпускает изо рта кольца сигаретного дыма. Точно такое же видео опубликовала и певица в своих Instagram Stories.

@lolitamilyavskaya

A post shared by Aslan Ahmadov (@aslanahmadov) on

Недавно в Сети активно обсуждали фото Милявской без макияжа и с морщинами. Поклонники певицы не видели в публикации снимка ничего плохого, ведь на лице их кумира морщин практически нет, а хейтеры говорили, что гордиться Лолите нечем, ведь неморщинистая кожа это не ее заслуга, а итог работы пластического хирурга.


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