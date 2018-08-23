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| | Владелец отказался? Тарзан похвастал мышцами быка и предложил «купить телятину»

Владелец отказался? Тарзан похвастал мышцами быка и предложил «купить телятину»

Сегодня, 17:30

Мужа Наташи Королевой уже давно подозревали в увлечении стероидами. Новое фото в Instagram Сергея Глушко только усилило их подозрения.

 

На снимке опубликован снимок торса, предположительно самого Тарзана. Поскольку головы нет, с уверенностью этого утверждать нельзя. В комментарии к публикации звезда эротических танцев пишет: «В продажу поступила телятина молочного выкорма, производство РФ. По вопросам приобретения обращаться в директ». Испуганное двузначностью этой фразы подписчики поинтересовались: «Это Вы, Сергей? Или та самая телятина? А может со стероидами перебор?». Другие заявили: «Торс оторстенный, кому бы он не принадлежал. И почем за кило?». Третьи решили покритиковать артиста: «Зря Вы сменили спортзал – похожи на воздушный шар. И шкафчики в раздевалке не комильфо», -заявили они, намекая на выпяченную грудную клетку и уж очень тонкую талию.

 

Поклонники все же считают, что это Тарзан похвастал своими мышцами как у быка и предложил «купить телятину». На это комментаторы с ужасом написали: «Так туша же имеет владельца.. или уже лишилась?», «Владелец отказался?». Сам Глушко не отреагировал на комментарии, и тот факт, что его новое тело перепутали с телячьей тушей, нисколько его не расстроил. За минуту нахождения на просторах интернета пост получил более трехсот лайков и дюжину комментариев.


Дарья Светозарова
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