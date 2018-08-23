Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы

Пользователи обратили внимание, что знаменитости действовали будто по предварительному сговору.

Все дело в том, что в аккаунтах Ксении Бородиной, Ольги Бузовой, Ксении Собчак, Анны Хилькевич и певицы Нюши появились публикации о том, что они поддерживают пенсионную реформу. Стоит добавить, что согласно данному противоречивому закону возраст выходя на пенсию серьезно увеличивается и будет составлять 63 и 65 лет, для женщин и мужчин, соответственно.

Звезды шоу-бизнеса не стали объяснять, как их публикации окажут влияние на российское правительство и окажут ли вообще, однако вокруг себя они смогли собрать довольно много пользователей охотно высмеивающих их гражданские инициативы.

«Сообщения от этих любительниц продаться в любом удобном случае совпали с россказнями депутатов по всей стране о том, какая же классная пенсионная реформа и почему ее следует поддерживать», - пишут пользователи, добавив, что знаменитостям, даже если они сами того не хотели, удалось стать «ходячими антирекламами» данного закона о пенсионной реформе, потому как та же Ольга Бузова и «переодевающаяся» Ксения Собчак у многих ориентируется исключительно с негативом.

Николай Офицеров