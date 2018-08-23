«Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова

Поклонники призвали Ефременкову перестать думать только о пиаре и заработке.

В Сети очень часто появлялись сведения о том, что пара из «Дома-2» то расставалась, то снова начинала близко общаться. Об очередном «воссоединении» заговорили, когда звёзды начали выкладывать на своих страницах достаточно недвусмысленные ролики. Стоит отметить, что сама Юлия Ефременкова, комментируя их появление, назвала такое нормальным поведением для дружбы, подчеркнув, что ничего больше быть не может.

Однако её очередной ролик с Сергеем Кучеровым вызвал возмущение у фанатов, которые попросили прекратить «детский сад». Слишком зажигательным им показался танец, чтобы свидетельствовать исключительно о дружбе. Некоторые критики также отметили, что просто не верят Ефременковой, поскольку считают, что у неё слишком много недостатков, и потому привлечь внимание другого мужчины у неё не получится.

Ирина Летинская