«Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу

Забыв обо всех традициях, Тарзан удивил свою любимую женщину визуальным расширением территории их участка.

Убрать с глаз долой некрасивый зелёный забор пара, возможно, решила совместно, ведь романтическое семейное видео оказалось всего лишь рекламой услуг художников. Но, по словам Наташи Королёвой, идея о рисунке на заборе принадлежит её супругу. Тарзан задумал удивить артистку в день их «хрустальной» свадьбы изображением пруда, леса и множеством цветов, а благодаря мастерству художников изображение получилось настолько реалистичным, что поклонники даже не сразу поняли, что любуются обычным забором.

Поклонники были поражены фантазией профессионалов и Тарзана и оставили слова восхищения под видео. Интересно, что от подарков своего бывшего мужа, Игоря Николаева, Королёва всеми силами старается избавиться, даже отказываясь от лишней порции эфирного времени на федеральном канале и срывая рейтинговые шоу. Но мнительные фанаты усмотрели в креативе Тарзана фатальный знак: обилие фиолетовых цветов они связали с тем, что, по воле судьбы, Королёва овдовеет.

Елизавета Трюфель