В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

От редактора

«В кино через постель»: Новыми жертвами Шурыгиной стали актёры и исполнители

Счастливая Диана – это удовлетворённая Шурыгина. История «на донышке» приобрела другой ракурс, и…

Сюжеты:

Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина «Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу «Наша красивее»: Двойник Ольги Бузовой из Тынды сняла пародию на «Мало половин» Учёные: Положение головы влияет на риск сотрясения мозга Ученые: Дефицит сна провоцирует ожирение у людей «Костлявая женщина нездорового вида»: Лена Миро публично опозорила Анджелину Джоли В США зафиксировали извержение гигантского вулкана спавшего 104 года «Плоская стала, как доска»: В Сети фанаты активно обсуждают грудь звезды «Игры престолов» В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа Маленькую дочь Кайли Дженнер фанаты сравнили с куклой-убийцей Чаки
| | «Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу

«Овдовеешь»: Тарзан подарил Королёвой рисунок на заборе на «хрустальную» свадьбу

Сегодня, 16:53

Забыв обо всех традициях, Тарзан удивил свою любимую женщину визуальным расширением территории их участка.

Убрать с глаз долой некрасивый зелёный забор пара, возможно, решила совместно, ведь романтическое семейное видео оказалось всего лишь рекламой услуг художников. Но, по словам Наташи Королёвой, идея о рисунке на заборе принадлежит её супругу. Тарзан задумал удивить артистку в день их «хрустальной» свадьбы изображением пруда, леса и множеством цветов, а благодаря мастерству художников изображение получилось настолько реалистичным, что поклонники даже не сразу поняли, что любуются обычным забором.

Поклонники были поражены фантазией профессионалов и Тарзана и оставили слова восхищения под видео. Интересно, что от подарков своего бывшего мужа, Игоря Николаева, Королёва всеми силами старается избавиться, даже отказываясь от лишней порции эфирного времени на федеральном канале и срывая рейтинговые шоу. Но мнительные фанаты усмотрели в креативе Тарзана фатальный знак: обилие фиолетовых цветов они связали с тем, что, по воле судьбы, Королёва овдовеет.


Елизавета Трюфель
Новости по теме
Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу
Тарзан в Воронеже к 8 марта подготовил стриптиз-шоу

Сергей Глушко, он же Тарзан, за день до Международного женского дня порадует женщин Воронежа своей группой, которая покажет оригинальное стриптиз-шоу.

Подарок для женщин: Наташа Королева поздравила Тарзана
Подарок для женщин: Наташа Королева поздравила Тарзана "с 8 марта"

Об оригинальном поздравлении.

Тарзан вновь заставил свою жену Наташу Королеву краснеть
Тарзан вновь заставил свою жену Наташу Королеву краснеть

В Сети нередко появляются материалы, которые заставляют Наташу Королеву краснеть за своего супруга Сергея Глушко. В этот раз поводом для смущения популярной…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости