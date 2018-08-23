Кейт Миддлтон и принц Уильям юридически не являются родителями своих детей

Причем, такая же судьба ожидает также Меган Маркл и ее супруга, когда они станут родителями.

Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом воспитывают трех королевских потомков – пятилетнего принца Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и еще совсем юного 4-месячного принца Луи. Однако недавно стало известно, что технически они не имеют законной опеки ни над одним из них.

Данному королевскому закону уже более 300 лет, и он гласит, что законным опекуном над маленькими принцами может быть только суверен. В случае сегодняшней действительности – это королева Великобритании Елизавета II.

Данное правило было установлено еще королем Георгом I, который правил Англией в начале XVIII века. Плохие отношения с сыном вынудили монарха подписать указ, согласно которому престол может быть унаследован только его внуками, в обход детей.

Несмотря на то, насколько давним является закон, в Британии свято чтут традиции, потому с тех пор его ни разу не нарушили. Королева опекала принца Уильяма и принца Гарри до наступления их совершеннолетия.

По мнению экспертов, пока неясно, имеет ли она право опеки на детей принца Уильяма и принца Гарри до наступления их совершеннолетия. У короля Георга на тот момент, когда был принят закон, правнуков не было. Тем не менее, став королем, именно принц Чарльз будет опекать своих внуков, в том числе детей Уильяма и будущих наследников принца Гарри и Меган Маркл.

Николай Офицеров